Леся Никитюк снова показалась вместе с любимым.

Любимый-военный Леси Никитюк впервые подтвердил их роман
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые раскрыла личность своего любимого, которым оказался военнослужащий Дмитрий Бабчук. Парень впервые опубликовал совместное фото с шоувумен.
Фото он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.
Леся Никитюк вместе с избранником
Военный Дмитрий Бабчук поделился с подписчиками фото, на котором позирует перед зеркалом лифта вместе с ведущей Лесей Никитюк. Шоувумен стояла к любимому спиной и засветила стройные ножки в черном мини-платье.
Фото Дмитрий дополнил маленьким черным сердечком, намекая на чувства к известной ведущей.
Известно, что он младше Никитюк на девять лет и сейчас служит в ВСУ. Парень стал военным восемь лет назад.
Напомним, недавно стало известно, что Леся Никитюк станет главной героиней фильма о любви. А также за нее вступился известный актер Тарас Цымбалюк.
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