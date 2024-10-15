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Любимый-военный Леси Никитюк впервые подтвердил их роман

15 октября 2024 14:58
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Леся Никитюк снова показалась вместе с любимым.
Ведущая Леся Никитюк с любимым Дмитрием Бабчуком. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые раскрыла личность своего любимого, которым оказался военнослужащий Дмитрий Бабчук. Парень впервые опубликовал совместное фото с шоувумен.

Фото он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Военный Дмитрий Бабчук поделился с подписчиками фото, на котором позирует перед зеркалом лифта вместе с ведущей Лесей Никитюк. Шоувумен стояла к любимому спиной и засветила стройные ножки в черном мини-платье.

Фото Дмитрий дополнил маленьким черным сердечком, намекая на чувства к известной ведущей.

Известно, что он младше Никитюк на девять лет и сейчас служит в ВСУ. Парень стал военным восемь лет назад.

Избранник Леси Никитюк показался вместе с ведущей
Фото: instagram.com/special_my_profession/

Напомним, недавно стало известно, что Леся Никитюк станет главной героиней фильма о любви. А также за нее вступился известный актер Тарас Цымбалюк.

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