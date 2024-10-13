В мережі натякнули на вагітність Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк та військовослужбовець Дмитро Бабчук. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Напередодні телеведуча Леся Нікітюк розсекретила свого обранця. Шоувумен зустрічається з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Втім, в мережі подейкують про ймовірне поповнення в зірковій парі.

Про це у своєму пабліку натякнув блогер Богдан Беспалов.

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Беспалов в черговий раз послався на свої джерела, які називає "кошенятами". Озвучувати імена Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука він не став.

"Кажуть кошенята, що відома українська телеведуча вагітна від свого новоспеченого обранця. Хм, щось занадто швидко, якщо це правда", — написав Беспалов.

В коментарях були деякі версії, про яку телеведучу йшлось. На запитання, чи не Соломія Вітвіцька це, Беспалов лаконічно відповів, що ні. Не підтвердив подібне Беспалов і про акторку Ксенію Мішину, яка активно веде телепроєкти.

А ось щодо запитань, чи не про Лесю Нікітюк йдеться — Беспалов не відповів. Чим поклав початок обговорень в коментарях.

Коментарі про Лесю Нікітюк. Скриншот: BespaLOVEmedia

Зазначимо, що Дмитро Бабчук молодше за Нікітюк на дев’ять років. Про себе розповідає мало. Перші фото в соцмережах датовані 2017 роком, і він вже служив в ЗСУ. Коханий телеведучої служить у морській піхоті.

Щодо Лесі Нікітюк, вона ніколи не показувала своїх бойфрендів після початку своєї кар'єри. Телеведуча не була заміжня, дітей у неї немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що актор Тарас Цимбалюк заступився за Нікітюк, яку розкритикували за роман з військовим. Також ми писали, що Леся Нікітюк стане героїнею нового фільму про кохання.