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В сети сплетничают о беременности Леси Никитюк — кто намекнул на это

13 октября 2024 18:59
Виталий Ковальчук - Редактор
В сети намекнули на беременность Леси Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк и военнослужащий Дмитрий Бабчук. Фото: Instagram/lesia_nikituk
Виталий Ковальчук - Редактор

Накануне телеведущая Леся Никитюк рассекретила своего избранника. Шоувумен встречается с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Впрочем, в сети говорят о вероятном пополнении у звездной пары.

Об этом в своем паблике намекнул блогер Богдан Беспалов.

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Беспалов в очередной раз сослался на свои источники, которые называет "кошенятами". Озвучивать имена Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука он не стал.

"Говорят кошенята, что известная украинская телеведущая беременна от своего новоиспеченного избранника. Хм, что-то слишком быстро, если это правда", — написал Беспалов.

В комментариях были некоторые версии, о которых шла речь. На вопрос, не Соломия ли Витвицкая это, Беспалов лаконично ответил, что нет. Не подтвердил подобное Беспалов и об актрисе Ксении Мишиной, которая активно ведет телепроекты.

А вот на вопрос, не о Лесе ли Никитюк идет речь — Беспалов не ответил. Чем положил начало обсуждениям в комментариях.

Никитюк комментарии
Комментарии о Лесе Никитюк. Скриншот: BespaLOVEmedia

Отметим, что Дмитрий Бабчук младше Никитюк на девять лет. О себе рассказывает мало. Первые фото в соцсетях датированы 2017 годом, и он уже служил в ВСУ. Возлюбленный телеведущей служит в морской пехоте.

Что касается Леси Никитюк, вона никогда не показывала своих бойфрендов после начала своей карьеры. Телеведущая не была замужем, детей у нее нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что актер Тарас Цымбалюк вступился за Никитюк, которую раскритиковали за роман с военным. Также мы писали, что Леся Никитюк станет героиней нового фильма о любви.

соцсети Леся Никитюк украинские звезды сплетни Богдан Беспалов

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19:24 Россия пытается захватить важную шахту в Покровске — СМИ назвали причину

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