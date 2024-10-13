В сети намекнули на беременность Леси Никитюк

В сети сплетничают о беременности Леси Никитюк — кто намекнул на это
Накануне телеведущая Леся Никитюк рассекретила своего избранника. Шоувумен встречается с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Впрочем, в сети говорят о вероятном пополнении у звездной пары.
Об этом в своем паблике намекнул блогер Богдан Беспалов.
Вероятная беременность Леси Никитюк
Беспалов в очередной раз сослался на свои источники, которые называет "кошенятами". Озвучивать имена Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука он не стал.
"Говорят кошенята, что известная украинская телеведущая беременна от своего новоиспеченного избранника. Хм, что-то слишком быстро, если это правда", — написал Беспалов.
В комментариях были некоторые версии, о которых шла речь. На вопрос, не Соломия ли Витвицкая это, Беспалов лаконично ответил, что нет. Не подтвердил подобное Беспалов и об актрисе Ксении Мишиной, которая активно ведет телепроекты.
А вот на вопрос, не о Лесе ли Никитюк идет речь — Беспалов не ответил. Чем положил начало обсуждениям в комментариях.
Отметим, что Дмитрий Бабчук младше Никитюк на девять лет. О себе рассказывает мало. Первые фото в соцсетях датированы 2017 годом, и он уже служил в ВСУ. Возлюбленный телеведущей служит в морской пехоте.
Что касается Леси Никитюк, вона никогда не показывала своих бойфрендов после начала своей карьеры. Телеведущая не была замужем, детей у нее нет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что актер Тарас Цымбалюк вступился за Никитюк, которую раскритиковали за роман с военным. Также мы писали, что Леся Никитюк станет героиней нового фильма о любви.
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