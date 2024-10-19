Леся Никитюк отметила 37-летие — кто из звезд ее поздравил

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

В понедельник, 19 октября, телеведущая Леся Никитюк отмечает день рождения. Звездной уроженке Хмельницкого исполнилось 37 лет, и она уже получила первое поздравление от представителей украинского шоу-бизнеса.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Никитюк.

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День рождения Леси Никитюк

Недавно телеведущая получила главную роль в фильме "Песики". Именно на съемочной площадке и проведет свой день рождения Никитюк.

"Если честно, вся моя жизнь — как кино. И в обоих случаях я нифига не играю. Принимаю и проживаю все, что дает мне жизнь и всегда делюсь с вами. Как бы ни было, я всегда стараюсь расти и развиваться, не стоять на месте, выходить из зоны комфорта, учиться тому, чего не знаю и это заряжает меня! На данный момент, в моей жизни все по плану и я счастлива", — призналась Никитюк.

Телезвезда решила не писать большой текст, потому что, по ее мнению, его все равно никто не будет читать. Никитюк поблагодарила всех за поздравление и ВСУ за то, что жива.

За час после публикации свои поздравления оставили некоторые представители украинского шоу-бизнеса. С ними Никитюк знаком лично. Некоторые из них участвовали (и не раз) в съемках шоу "Хто зверху?", ведущей которого и является Леся.

Твоя взрывная энергия заряжает всех! А позавчера на съемках нового фильма мы увидели, какая ты трогательная, нежная, лирическая. Это будет очень классное кино! Новых свершений, — актриса Ольга Сумская.

Ты — невероятная женщина. Сияй и дальше так ярко! Будь счастлива, — актриса Наталка Денисенко.

С днем рожденья! Красавица, — певица Джамала.

Напомним, ранее мы рассказывали, что жена телеведущего Григория Решетника трогательно поздравила его с 41-летием. Также мы писали, что актриса Ольга Сумская трогательно обратилась к покойной маме в день рождения.