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Андрій Бєдняков на тлі розлучення зробив публічну заяву

1 листопада 2024 12:59
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Андрій Бєдняков поставив крапку у розлученні з Анастасією Короткою - фото
Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Телеведучий Андрій Бєдняков звернувся до шанувальників на тлі розлучення із дружиною Анастасією Короткою. Шоумен висловив свої емоції та зробив важливу заяву. 

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Після оголошення про розлучення Бєднякова та Короткої у мережі багато користувачів звинуватили пару в обмані та піарі. Тож у своєму зверненні ведучий вирішив поставити крапку в усіх обговореннях.

Бєдняков зауважив, що вони із ексдружиною залишаються чесними зі своєю аудиторією, а також хочуть бути прикладом того, як можна розлучитися без публічних скандалів і поливання одне одного брудом.

"Почекав декілька днів, щоб почитати коментарі та зробити деякі висновки Виявляється дуже багато людей із стереотипним мисленням. "Не вірю", "що за театр", "Так не можливо". Можливо! Уявляєте, можна спокійно розійтись. Можна не поливати одне одного лайном. Можна не виносити бруд. Можна не ділити дітей. Можна не розповідати про не сплату аліментів. Так можна! Але, на жаль, багато хто звик до іншого. Треба це ламати. Хочеться не травмованого суспільства", — написав шоумен.

Андрій Бєдняков звернувся до підписників
Андрій Бєдняков звернувся до підписників. Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков зізнався, що переживати розрив стосунків дуже боляче та складно, але вони продовжують рухатися далі. Шоумен зазначив, що зараз в українців є більш важливі теми для обговорення, тож більше не хоче підіймати тему розлучення.

"Боляче? Боляче. Це нікуди не зникне. Але можна спокійно. Можна прийняти. Складно? Складно. Але що ж робити — страждати і не жити ? Ні, поганий план. Багатьом бажаю пропрацювати свої комплекси і травми. Ну і зайвий раз "відкрилося" дуже багато облич. Все. Ставлю на цьому крапку. У мене немає часу на злих людей. Вибачте, але у мене дуже багато планів, цілей та бажань. Головне бажання і ціль — змусити країну терорист відповідати за все, що вона накоїла. Будуть збори і допомога Живемо далі. Пірнаю в роботу", — написав Бєдняков.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков показав, як проводить із колишньою дружиною та дітьми попри розлучення. 

Також Анастасія Коротка вперше прокоментувала новину про розтавання з шоуменом.

Зіркове розлучення особисте життя Андрій Бєдняков українські зірки розлучення

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