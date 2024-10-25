Анастасія Коротка перервала тишу та прокоментувала розлучення з Андрієм Бєдняковим

Шоумен Андрій Бєдняков та блогерка Анастасія Коротка. Фото: Instagram/biedniakov

Розлучення шоумена Андрія Бєднякова та акторки, блогерки Анастасії Короткої активно обговорюють в мережі. Знаменитості не давали приводів для цього раніше, тож для багатьох ця новина стала несподіванкою. Майже добу Коротка не робила публікацій з цього приводу. Втім, вона перервала мовчання.

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах Анастасії Короткої.

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За словами блогерки, саме вона прийняла рішення розлучитися. З Андрієм вони залишаться не просто друзями, а близькими та рідними людьми, запевнила Коротка.

"Це було моє рішення, і воно далося дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював. Ми, навпаки, намагаємося максимально бути чесними одне з одним. Саме тому і було прийняте таке рішення", — заявила Коротка.

Анастасія зауважила, що не можна написати слова, кращі за ті, що вже опублікував у своєму відвертому пості Андрій. За словами Короткої, вона завжди мріяла, що б в її дітей був люблячий батько. Це бажання, запевнила блогерка, шоумен виконав. Також Анастасія подякувала Андрію за його адекватність.

"За твою адекватність, за те, що проходимо цей важкий і дискомфортний процес розʼєднання максимально комфортно, як дорослі, поважаючи одне одного люди. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного", — зауважила Коротка.

Бєдняков у своєму стилі залишив гумористичний коментар, в якому згадав майбутнього потенційного обранця Короткої.

"Хоч би твій наступний постійно хропів, був некрасивий і з маленьким піс*ном! Хоча, два таких поспіль — це вже перебор. Я поруч. Що б не було", — написав Андрій.

Знаменитості були разом 16 років, з яких 10 — в офіційному шлюбі. Коротка та Бєдняков виховують доньку Ксенію (дев'ять років) та сина Остапа, якому 20 жовтня виповнилось два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що як українські знаменитості відреагували на розлучення Бєднякова та Короткої. Також ми розповідали, що Андрій Бєдняков не став мовчати та відповів на хейт у соцмережах.