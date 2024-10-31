Андрій Бєдняков на тлі розлучення показав, як спілкується з ексдружиною і дітьми - фото

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з дітьми. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Шоумен Андрій Бєдняков та його колишня дружина Анастасія Коротка залишилися у дружніх стосунках попри розлучення. Експодружжя продовжує тісно підтримувати зв'язок.

Кадром з родиною Бєдняков поділився в Instagram.

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Новина про розлучення пари сколихнула їхніх шанувальників. Як не дивно, але Бєдняков отримав на свою адресу чимало хейту через те, що нібито покинув дружину із двома дітьми.

У відповідь на чисельні закиди та обговорення в мережі шоумен показав, що насправді вони із колишньою дружиною залишаються у дружніх стосунках.

Бєдняков опублікував кадр із Короткою та їхніми дітьми, на якому показав, як вони мило спілкуються по відеозв'язку.

Бєдняков показав, як спілкується з ексдружиною та дітьми. Фото:

"Діти жаліються батькові, який ними не займається, що жінка, яка з ними живе, годує їх лише авокадо. Це "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим", — покепкував з хейтерів ведучий.

Нагадаємо, Анастасія Коротка вперше висловилася про розлучення та розповіла, хто став його ініціатором.

Раніше Андрій Бєдняков емоційно відреагував на хейт в мережі після новини про розірвання шлюбу.