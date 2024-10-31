Андрій Бєдняков на тлі розлучення показав, як спілкується з ексдружиною і дітьми - фото

Бєдняков на тлі розлучення замилував кадрами з колишньою і дітьми
Шоумен Андрій Бєдняков та його колишня дружина Анастасія Коротка залишилися у дружніх стосунках попри розлучення. Експодружжя продовжує тісно підтримувати зв'язок.
Кадром з родиною Бєдняков поділився в Instagram.
Андрій Бєдняков показав, як провів час з родиною
Новина про розлучення пари сколихнула їхніх шанувальників. Як не дивно, але Бєдняков отримав на свою адресу чимало хейту через те, що нібито покинув дружину із двома дітьми.
У відповідь на чисельні закиди та обговорення в мережі шоумен показав, що насправді вони із колишньою дружиною залишаються у дружніх стосунках.
Бєдняков опублікував кадр із Короткою та їхніми дітьми, на якому показав, як вони мило спілкуються по відеозв'язку.
"Діти жаліються батькові, який ними не займається, що жінка, яка з ними живе, годує їх лише авокадо. Це "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим", — покепкував з хейтерів ведучий.
Нагадаємо, Анастасія Коротка вперше висловилася про розлучення та розповіла, хто став його ініціатором.
Раніше Андрій Бєдняков емоційно відреагував на хейт в мережі після новини про розірвання шлюбу.
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