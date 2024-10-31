Андрей Бедняков на фоне развода показал, как общается с экс-женой и детьми - фото

Бедняков на фоне развода умилил кадрами с бывшей и детьми
Шоумен Андрей Бедняков и его бывшая супруга Анастасия Короткая остались в дружеских отношениях, несмотря на развод. Экс-супруги продолжают тесно поддерживать связь.
Кадром с семьей Бедняков поделился в Instagram.
Андрей Бедняков показал, как провел время с семьей
Новость о разводе пары всколыхнула их поклонников. Как ни странно, но Бедняков получил в свой адрес немало хейта из-за того, что якобы бросил жену с двумя детьми.
В ответ на многочисленные упреки и обсуждения в сети шоумен показал, что на самом деле они с бывшей женой остаются в дружеских отношениях.
Бедняков опубликовал кадр с Короткой и их детьми, где показал, как они мило общаются по видеосвязи.
"Дети жалуются отцу, который ими не занимается, что женщина, которая с ними живет, кормит их только авокадо. Это "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым", — посмеялся над хейтерами ведущий.
Напомним, Анастасия Короткая впервые высказалась о разводе и рассказала, кто стал его инициатором.
Ранее Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на хейт в сети после новости о расторжении брака.
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