Андрей Бедняков на фоне развода показал, как общается с экс-женой и детьми - фото

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с детьми. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Шоумен Андрей Бедняков и его бывшая супруга Анастасия Короткая остались в дружеских отношениях, несмотря на развод. Экс-супруги продолжают тесно поддерживать связь.

Кадром с семьей Бедняков поделился в Instagram.

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Новость о разводе пары всколыхнула их поклонников. Как ни странно, но Бедняков получил в свой адрес немало хейта из-за того, что якобы бросил жену с двумя детьми.

В ответ на многочисленные упреки и обсуждения в сети шоумен показал, что на самом деле они с бывшей женой остаются в дружеских отношениях.

Бедняков опубликовал кадр с Короткой и их детьми, где показал, как они мило общаются по видеосвязи.

Бедняков показал, как общается с экс-женой и детьми. Фото: instagram.com/biedniakov

"Дети жалуются отцу, который ими не занимается, что женщина, которая с ними живет, кормит их только авокадо. Это "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым", — посмеялся над хейтерами ведущий.

Напомним, Анастасия Короткая впервые высказалась о разводе и рассказала, кто стал его инициатором.

Ранее Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на хейт в сети после новости о расторжении брака.