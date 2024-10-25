Знаменитості прокоментували розлучення Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої

Шоумен Андрій Бєдняков та блогерка Анастасія Коротка. Фото: Instagram/biedniakov

В п’ятницю, 25 жовтня, шоумен Андрій Бєдняков оголосив про розлучення з акторкою, блогеркою Анастасією Короткою. Вони були разом 16 років, з яких 10 — в офіційному шлюбі. Це стало несподіванкою навіть для їхніх кумів та друзів.

Новини.LIVE розкаже, як на новину про розлучення відреагували представники українського шоубізнесу.

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За словами шоумена, він не буде давати інтерв’ю ЗМІ та інфлюєнсерам на тему розлучення. Коротка заявила, що незабаром опублікує пост із цього приводу та закликала деяких знаменитостей не піаритися на ній та Андрії. Йдеться про Аліну Шаманську.

Коментар Аліни Шаманської обурив багатьох в мережі. Скриншот: Instagram/biedniakov

Реакція Анастасії Короткої на коментар Аліни Шаманської. Фото: Instagram/nastyakorotkaya

Втім, Шаманська була єдиною представницею із шоубізнесу, хто дозволив собі подібні припущення. Інші підтримали поки ще офіційне подружжя. Серед них, зокрема, зірки Євробачення, блогери та телеведучі.

Розгубила більшість слів... Обіймаю міцно. Любов не минає, вона трансформується. Якою б не була, нехай завжди гріє. Обох, — реперка Alyona Alyona.

От ви вже два чудіка. Реву. Сил обом, мудрості, хай все вийде, — блогерка Даша Астаф'єва.

Тримайтесь, нехай все складеться найкращим чином для кожного з вас, — телеведуча Леся Нікітюк.

Дуже шкода. Але головне, щоб ви були щасливі! Разом чи окремо, — акторка Наталка Денисенко.

Тримайтеся. Ніхто не в праві засуджувати, тому що ніхто не знав всього, що було між вами. Люди забувають про те, що це не серіал, а життя. Бажаю обом сил, а всім, хто читає — мудрості не лізти в душі незнайомих, хоч і публічних, людей, — блогерка Катерина Остапчук.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Анастасія Коротка з донькою переїхали до США. В жовтні 2022 року там народився син Остап. За океаном вони живуть й зараз. 2024-й родина зустрічала разом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков відреагував на хейт на тлі розлучення. Також ми розповідали, хто підтримав голлівудського актора Бена Аффлека на тлі розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес.