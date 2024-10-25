Знаменитости прокомментировали развод Андрея Беднякова и Анастасии Короткой

Шоумен Андрей Бедняков и блогер Анастасия Короткая. Фото: Instagram/biedniakov

В пятницу, 25 октября, шоумен Андрей Бедняков объявил о разводе с актрисой, блогером Анастасией Короткой. Они были вместе 16 лет, из которых 10 — в официальном браке. Это стало неожиданностью даже для их кумовьев и друзей.

Новини.LIVE расскажет, как на новость о разводе отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

Читайте также:

Звезды о разводе Беднякова и Короткой

По словам шоумена, он не будет давать интервью СМИ и инфлюенсерам на тему развода. Короткая заявила, что вскоре опубликует пост на этот счет и призвала некоторых знаменитостей не пиариться на ней и Андрее. Речь идет об Алине Шаманской.

Комментарий Алины Шаманской возмутил многих в сети. Скриншот: Instagram/biedniakov

Реакция Анастасии Короткой на комментарий Алины Шаманской. Фото: Instagram/nastyakorotkaya

Впрочем, Шаманская была единственной представительницей из шоу-бизнеса, кто позволил себе подобные предположения. Другие поддержали пока еще официальных супругов. Среди них, в частности, звезды Евровидения, блогеры и телеведущие.

Растеряла большинство слов... Обнимаю крепко. Любовь не проходит, она трансформируется. Какой бы ни была, пусть всегда греет. Обоих, — рэпер Alyona Alyona.

Вот вы уже два чудика. Реву. Сил обоим, мудрости, пусть все получится, — блоггер Даша Астафьева.

Держитесь, пусть все сложится лучше всего для каждого из вас, — телеведущая Леся Никитюк.

Очень жаль. Но главное, чтобы вы были счастливы! Вместе или отдельно, — актриса Наталка Денисенко.

Держитесь. Никто не в праве осуждать, потому что никто не знал всего, что было между вами. Люди забывают, что это не сериал, а жизнь. Желаю обоим сил, а всем читающим — мудрости не лезть в души незнакомых, хоть и публичных, людей, — блогер Екатерина Остапчук.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Анастасия Короткая с дочерью переехала в США. В октябре 2022 года там родился сын Остап. Они живут за океаном и сейчас. 2024-й семья встречала вместе.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков отреагировал на хейт на фоне развода. Также мы рассказывали, кто поддержал голливудского актера Бена Аффлека на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес.