Андрей Бедняков поставил точку в разводе с Анастасией Короткой - фото

Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков обратился к поклонникам на фоне развода с супругой Анастасией Короткой. Шоумен выразил свои эмоции и сделал важное заявление.

Обращение звезда "Орла и Решки" сделал в Instagram .

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После объявления о разводе Беднякова и Короткой в сети многие обвинили пару в обмане и пиаре. Так что в своем обращении ведущий решил поставить точку во всех обсуждениях.

Бедняков отметил, что они с экс-женой остаются честными со своей аудиторией, а также хотят быть примером того, как можно расстаться без публичных скандалов и поливания друг друга грязью.

"Подождал несколько дней, чтобы почитать комментарии и сделать некоторые выводы Оказывается очень много людей со стереотипным мышлением. "Не верю", "Что за театр", "Так невозможно". Возможно! Представляете, можно спокойно разойтись. Можно не поливать друг друга дерьмом. Можно не выносить грязь. Можно не делить детей. Можно не рассказывать о неуплате алиментов. Так можно! Но, к сожалению, многие привыкли к другому. Надо это ломать. Хочется нетравмированного общества", — написал шоумен.

Андрей Бедняков обратился к подписчикам. Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков признался, что переживать разрыв отношений очень больно и сложно, но они продолжают двигаться дальше. Шоумен отметил, что сейчас у украинцев есть более важные темы для обсуждения, поэтому больше не хочет поднимать тему развода.

"Больно? Больно. Это никуда не исчезнет. Но можно спокойно. Можно принять. Сложно? Сложно. Но что же делать — страдать и не жить? Нет, плохой план. Многим желаю проработать свои комплексы и травмы. Ну, и лишний раз "открылось" очень много лиц. Все. Ставлю на этом точку. У меня нет времени на злых людей. Извините, но у меня очень много планов, целей и желаний. Главное желание и цель — заставить страну-террориста отвечать за все, что она натворила. Будут сборы и помощь. Живем дальше. Ныряю в работу", — написал Бедняков.

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал, как проводит время с бывшей женой и детьми, несмотря на развод.

Также Анастасия Короткая впервые прокомментировала новость о расставании с шоуменом.