Богдан Буше висловився про новий роман Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк та військовослужбовець Дмитро Бабчук. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Український блогер Богдан Буше прокоментував нові стосунки своєї колеги по шоу "Хто зверху?" Лесі Нікітюк. Інфлюенсер розповів, що кохання робить її щасливішою.

Про це він заявив в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Читайте також:

Богдан Буше про Лесю Нікітюк та її коханого

Блогер порівняв Лесю із квіткою, за якою ретельно доглядають. Йому подобається спостерігати за змінами колеги по шоу. Буше додав, що Нікітюк щиро закохалася і в неї "горять очі".

"Леся — чудова дівчина. Я просто дуже радий за неї, за те, що вона знайшла своє кохання, і за те, що вона розквітла. Я бачу, що в неї загорілися дуже сильно очі. І вона… Є квітка, яку поливають, а є квітка, яку саме удобрюють! Вона розквітла дуже класно. За нею дуже приємно спостерігати", — поділився Буше.

Нині Леся Нікітюк зустрічається із військовим Дмитром Бабчуком. Відомо, що йому 28 років, 8 з яких він присвятив військовій справі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Леся Нікітюк стане головною героїнею фільму про кохання. А також за неї вступився відомий актор Тарас Цимбалюк.