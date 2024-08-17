Богдана Шелудяка висміяли через відео про "блогерський фронт"

Український блогер та актор Богдан Буше. Фото: instagram/bushe

Український блогер Богдан Буше знявся у ролику, який захейтили в соціальних мережах. Кілька чоловіків та псевдовійськовий, якого зіграв актор, пропагували ідею важливості "блогерського фронту".

Відео було опубліковане в Instagram, однак його вже видалили.

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Телеведучий шоу "Хто зверху" та популярний блогер Богдан Шелудяк, відомий під прізвищем "Буше", втрапив у скандал. Він знявся в ролику для продакшн-студії GOVOR.

Богдан Буше у відео про "блогерський фронт". Фото: facebook.com/ulkinova

Вони разом створили відео про важливість "блогерського фронту". У ньому за столиком сиділи Богдан Буше, засновник GOVOR та військовий. За сюжетом до них підійшов офіціант, який почав висміювати роботу блогерів, які сильно "втомлюються" від зйомок відео.

Ролик про "блогерський фронт". Фото: facebook.com/ulkinova

"Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато і тяжко працюють. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети — перемоги", — зазначив військовий.

До лозунгу "блогери наближають перемогу" долучився і Богдан Буше.

"Якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео… Кожен має бути на своєму місці", — сказав він.

Псевдовійськовий у ролику про "блогерський фронт". Фото: facebook.com/ulkinova

Українці були у гніві через "блогерський фронт"

У коментарях люди одразу захейтили ролик, який на їхню знецінює роботу військових. Також відреагували самі захисники України, яким було і смішно, і образливо одночасно.

"Може ротацію?", "Це блогерський котел? Як ви вижили", "Кров з очей чомусь пішла", "Але ж ви ну хоч трохи відпочивайте", — писали вони, однак на цьому скандал не закінчився.

Кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова з'ясувала, що чоловік у формі на відео — не військовий, а перевдягнутий актор. Його звати Роман Дробах.

У ролику з Богданом Буше знявся актор у військовій формі. Фото: facebook.com/ulkinova

"Це актор. Щодо його професійності, не буду судити. Скажу, щодо гідності. Бо якби розумів, що це таке, не знімався б у такому ролику. Цей тіп у формі ще й син моєї вчительки, як виявилось. От біда. Щодо блогерів. Робота тих, хто дійсно допомагає армії та робить внесок на шляху до Перемоги дійсно важлива. Але щодо цих типів, які у кадрі. Розумію, що лавандове лате у тилу краще кави зі згущеним в армії. Але чому ви вирішили, що рівніше інших і не маєте служити у війську? Робота для таких у ЗСУ знайдеться. Можу підказати посади", — написала вона.

Допис Юлії Кирієнко-Мерінової. Фото: facebook.com/ulkinova

Публічно обурився і громадський діяч Павло Розенко. Втім, він має пояснення для кого знімали ганебний контент. Він вважає, що аудиторія українських блогерів не розуміє, чому подібні висловлювання про "втому та блогерський фронт" є недоречними.

"Ви справедливо обурюєтесь цим відео!! Але воно не для вас знято! Ви — не цільова аудиторія цього ролику. Цільова аудиторія це: підписники цих блогерів (здебільшого молодь 12-20 років); "уставшиє от войни" інші топблогери та "золотая маладєж"; споживачі ідей про "главноє пєрєстать стрєлять", "надо договаріваться посерединє" і "срочно сідать за стол переговорів хоч з чортом лисим", — написав він.

Допис Павла Розенко про відео "блогерський фронт". Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Реакція Богдана Буше на масовий хейт

Блогер після сотень гнівних повідомлень, звернувся до підписників. Начебто саме він попросив видалити відео, однак просити вибачення не став. Лише залишив посилання на збір.

"Це був дійсно крінж. За моїм проханням відео видалено", — написав телеведучий.

Богдан Буше видалив відео про "блогерський фронт". Фото: instagram/bushe

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка намагалась відбілити репутації видаленням фотографій з Криму. Також українці захейтили дружину ведучого Григорія Решетніка через заможне життя.