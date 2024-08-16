Дружину Решетніка захейтили через концерт Адель

Дружина Григорія Решетніка Христина. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетніка Христина відвідала концерт співачки Адель у Мюнхені. Деяких користувачів соцмереж обурило те, що жінка хизується поїздкою у такий складний для України час.

Відео вона опублікувала на cвоїй сторінці в Instagram.

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Дружина ведучого поділилася із шанувальниками фрагментом із виступу британської співачки Адель. Христина показала як підспівує улюбленій співачці та насолоджується миттю.

Дівчина зізналася, що дуже мріяла почути живий виступ зірки і впевнена, що своє життя та цілі не варто відкладати на післявоєнний час, а варто навчитися цінувати кожен момент навіть у такий складний час.

"Нарешті мрія здійснилась. Люблю ці відчуття, коли так відбувається, неймовірна співачка, неймовірна енергія та мої улюблені пісні. Відчувати, плакати і дякувати за такі миті — вони дають заряд на усі наступні місяці! Бо, як показали події останніх років — не варто відкладати життя на потім", — зазначила Решетнік.

Далеко не всі українці розділили захват Христини. Деякі користувачі засуджують жінку через те, що вона може дозволити собі шикарний відпочинок, в той час як військові сплять в окопах.

"Рада за Вас, але на жаль наше суспільство розділилося. Жінки військових розучилися радіти життю (ми відчуваємо постійні відчуття сумління (навіть просто спати на чистому ліжку коли твій чоловік спить Бог знає де. Поки мій не служив я не розуміла цього. Але, зараз відразу видно де жінка військового, а де ні. Як же хочеться миру. Як же хочеться знову радіти життю".

"Шкода, що в нашій країні ми не можемо насолоджуватися життям. Відпочивайте якщо є така можливість".

"Жирно живете!! Навіщо це коли війна, як щас хлопці там на передові дивлячись на це радіють з Вами, захищаючи Вашу д*пу і не щирість яку ви проявляєте в очах! Ходіть до церкви краще і дітей привчайте! Бо їх шлях Бог тільки знає!".

Коментарі під публікацією Христини Решетнік. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Коментарі під публікацією Христини Решетнік. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Коментарі під публікацією Христини Решетнік. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

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