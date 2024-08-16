Жену Решетника захейтили из-за концерта Адель

Жена Григория Решетника Кристина. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина посетила концерт певицы Адель в Мюнхене. Некоторых пользователей соцсетей возмутило то, что женщина кичится поездкой в такое сложное для Украины время.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Жена ведущего поделилась с поклонниками фрагментом выступления британской певицы Адель. Кристина показала, как подпевает любимой певице и наслаждается мгновением.

Девушка призналась, что очень мечтала услышать живое выступление звезды и уверена, что свою жизнь и цели не стоит откладывать на послевоенное время, а нужно научиться ценить каждый момент даже в такое сложное время.

"Наконец мечта осуществилась. Люблю эти ощущения, когда так происходит, невероятная певица, невероятная энергия и мои любимые песни. Чувствовать, плакать и благодарить за такие мгновения — они дают заряд на все последующие месяцы! Потому что, как показали события последних лет — не стоит откладывать жизнь на потом", — отметила Решетник.

Далеко не все украинцы разделили восторг Кристины. Некоторые пользователи осуждают женщину из-за того, что она может позволить себе шикарный отдых, в то время как военные спят в окопах.

"Рада за Вас, но к сожалению наше общество разделилось. Женщины военных разучились радоваться жизни (мы испытываем постоянные чувства совести (даже просто спать на чистой кровати когда твой муж спит Бог знает где. Пока мой не служил я не понимала этого. Но, сейчас сразу видно где жена военного, а где нет. Как же хочется мира. Как же хочется снова радоваться жизни".

"Жаль, что в нашей стране мы не можем наслаждаться жизнью. Отдыхайте если есть такая возможность".

"Жирно живете!!! Зачем это когда война, как щас ребята там на передовых глядя на это радуются с Вами, защищая Вашу ж*пу и не искренность которую вы проявляете в глазах! Ходите в церковь лучше и детей приучайте! Потому что их путь Бог только знает!".

Комментарии под публикацией Кристины Решетник. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Комментарии под публикацией Кристины Решетник. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Комментарии под публикацией Кристины Решетник. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

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