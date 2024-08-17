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Известный телеведущий оскандалился из-за ролика о "блогерском фронте" с псевдовоенным

17 августа 2024 19:55
Антонина Завадская - Редактор
Богдана Шелудяка высмеяли из-за видео о "блогерском фронте"
Украинский блогер и актер Богдан Буше. Фото: instagram/bushe
Антонина Завадская - Редактор

Украинский блогер Богдан Буше снялся в ролике, который захейтили в социальных сетях. Несколько мужчин и псевдовоенный, которого сыграл актер, пропагандировали идею важности "блогерского фронта".

Видео было опубликовано в Instagram, однако его уже удалили.

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Телеведущий шоу "Хто зверху" и популярный блогер Богдан Шелудяк, известный под псевдо "Буше", попал в скандал. Он снялся в ролике для продакшн-студии GOVOR.

Богдан Буше в видео о "блогерском фронте". Фото: facebook.com/ulkinova
Богдан Буше в видео о "блогерском фронте". Фото: facebook.com/ulkinova

Они вместе создали видео о важности "блогерского фронта". В нем сидели за столиком Богдан Буше, основатель GOVOR и военный. По сюжету к ним подошел официант, который начал высмеивать работу сильно устающих блогеров от съемок видео.

Ролик о "блогерском фронте". Фото: facebook.com/ulkinova
Ролик о "блогерском фронте". Фото: facebook.com/ulkinova

"Я не знаю, не хочу и не умею снимать. Но я знаю, что блогеры очень много и тяжело работают. Да, они не на фронте, но они делают очень многое для нашей общей цели — победы" , — отметил военный.

К лозунгу "блогеры приближают победу" присоединился и Богдан Буше.

"Если вам интересно, то мы не просто снимаем видео… Каждый должен быть на своем месте", — сказал он.

Псевдовоенный в ролике о "блогерском фронте". Фото: facebook.com/ulkinova
Псевдовоенный в ролике о "блогерском фронте". Фото: facebook.com/ulkinova

Украинцы были в гневе из-за "блогерского фронта"

В комментариях люди сразу захейтили ролик, обесценивающий работу военных. Также отреагировали и сами защитники Украины, которым было и смешно, и обидно одновременно.

"Может ротацию?", "Это блогерский котел? Как вы выжили", "Кровь из глаз почему-то ушла", "Но вы ну хоть чуть-чуть отдыхайте", — писали они, однако на этом скандал не закончился.

Корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова выяснила, что мужчина в форме на видео не военный, а переодетый актер. Его зовут Роман Дробах.

В ролике с Богданом Буше снялся актер в военной форме. Фото: facebook.com/ulkinova
В ролике с Богданом Буше снялся актер в военной форме. Фото: facebook.com/ulkinova

"Это актер. Что касается его профессиональности, не буду судить. Скажу, что касается достоинства. Потому что если бы понимал, что это такое, не снимался бы в таком ролике. Этот тип в форме еще и сын моей учительницы, как оказалось. Вот беда. Что касается блогеров. Работа тех, кто действительно помогает армии и делает вклад для Победы — действительно важна. Но насчет тех типов, что в кадре. Понимаю, лавандовое латте в тилу лучше, чем кофе со сгущенкой в армии. Но почему вы решили, что ровнее других и не должны служить в войске? Работа для таких в ВСУ найдется. Могу подсказать должности", — написала она.

Сообщение Юлии Кириенко-Мериновой. Фото: facebook.com/ulkinova
Сообщение Юлии Кириенко-Мериновой. Фото: facebook.com/ulkinova

Публично возмутился и общественный деятель Павел Розенко. Впрочем, у него есть объяснения для кого снимали позорный контент. Он считает, что аудитория украинских блогеров не понимает, почему подобные высказывания о "усталости и блогерском фронте" неуместны.

"Вы справедливо возмущаетесь этим видео! Но оно не для вас снято! Вы — не целевая аудитория этого ролика. Целевая аудитория это: подписчики этих блогеров (в основном молодежь 12-20 лет); "уставшие от войны" другие топ блогеры и "золотая молодежь"; потребители идей о "главном перестать стреляют", "требуется договариваться посередине" и "срочно садиться за стол переговоров хоть с чертом лысым", — написал он.

Сообщение Павла Розенко о видео "блогерский фронт". Фото: facebook.com/pavlo.rozenko
Сообщение Павла Розенко о видео "блогерский фронт". Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Реакция Богдана Буше на массовый хейт

Блогер после сотен гневных сообщений обратился к подписчикам. Вроде бы именно он попросил удалить видео, однако извиняться не стал. Только оставил ссылку на сбор.

"Это был действительно кринж. По моей просьбе видео удалено", — написал телеведущий.

Богдан Буше удалил видео о "блогерском фронте". Фото: instagram/bushe
Богдан Буше удалил видео о "блогерском фронте". Фото: instagram/bushe

Напомним, олимпийская чемпионка пыталась отбелить репутацию удалением фотографий из Крыма. Также украинцы захейтили жену ведущего Григория Решетника из-за богатой жизни.

война скандал ВСУ блогеры видео украинские звезды Богдан Шелудяк

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