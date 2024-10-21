Богдан Буше высказался о новом романе Леси Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк и военнослужащий Дмитрий Бабчук. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Украинский блогер Богдан Буше прокомментировал новые отношения своей коллеги по шоу "Хто зверху?" Леси Никитюк. Инфлюенсер рассказал, что любовь делает ее счастливее.

Об этом он заявил в интервью "Люкс ФМ".

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Блогер сравнил Лесю с цветком, за которым тщательно ухаживают. Ему нравится наблюдать за изменениями коллеги по шоу. Буше добавил, что Никитюк искренне влюбилась и у нее "горят глаза".

"Леся — замечательная девушка. Я просто очень рад за нее, за то, что она нашла свою любовь, и за то, что она расцвела. Я вижу, что у нее загорелись очень сильно глаза. И она... Есть цветок, который поливают, а есть цветок, который именно удобряют! Он расцвел очень классно. За ним очень приятно наблюдать", — поделился Буше.

Сейчас Леся Никитюк встречается с военным Дмитрием Бабчуком. Известно, что ему 28 лет, 8 из которых он посвятил военному делу.

Напомним, недавно стало известно, что Леся Никитюк станет главной героиней фильма о любви. А также за нее вступился известный актер Тарас Цымбалюк.