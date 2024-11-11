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Мішель Андраде розійшлася з бойфрендом — які у неї плани

11 листопада 2024 11:06
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
З ким розійшлася Мішель Андраде і які тепер її пріоритети
Мішель Андраде. Фото: Instagram.com/mishvirmish.news
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде поділилася неочікуваними новинами про своє особисте життя. Артистка зізналася, що зараз її серце вільне після розриву стосунків.

Про це вона розповіла у програмі "Ближче до зірок"

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Раніше вона рідко розповідала про кохання публічно, залишаючи особисте життя за лаштунками. Відомо лише, що останнім часом у співачки був заможний бойфренд.

"У моєму серці немає людини, зараз немає", — сказала вона, спантеличивши своїх шанувальників.

З ким у Мішель Андраде могли бути стосунки

 

Хоча Мішель не розкрила імені свого колишнього обранця, в медіа ширяться чутки про особу, з якою артистка мала стосунки. За інформацією блогера Богдана Беспалова, її колишнім коханим був банкір Роман Буніч, який займає високу посаду в банку та є директором департаменту продажів через альтернативні канали в одній з провідних фінансових установ країни.

Беспалов також додав, що після розриву з Андраде Буніч нібито почав зустрічатися з іншою відомою співачкою — Вірою Брежнєвою. Це повідомлення неабияк привернуло увагу преси, але ні Буніч, ні Брежнєва не коментували ці чутки.

Мішель Андраде розійшлася з бойфрендом — які у неї плани - фото 1
Серце Мішель зараз вільне. Фото: Instagram.com/mishvirmish

Щодо власних пріоритетів у стосунках, Мішель відверто розповіла, яким би хотіла бачити свого майбутнього чоловіка. За її словами, важливо, щоб чоловік був добрим, уважним і з почуттям гумору. Співачка зізналася, що її приваблюють люди, які вміють підтримати розмову.

"Мені подобається, коли чоловік уважний. Якщо чоловік зі мною говорить, і я розумію, що він мене розуміє, то все, я закохалась!" — зізналася вона в інтерв'ю.

Андраде також поділилася, що відчула готовність до створення сім'ї та народження дітей: "Цього року я зрозуміла, що хочу дітей, хочу мати родину, хочу, щоб поруч був чоловік, якого я кохаю і який мене також кохає".

Наразі ж артистка зосереджена на творчому розвитку та своїй кар'єрі, хоча і сподівається знайти того самого чоловіка, з яким зможе побудувати міцні стосунки.

Раніше ми писали про те, що зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізналась, чи зайняте її серце.

Також ми повідомляли, що зірка "Жіночого кварталу" вперше показала свого бойфренда.

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