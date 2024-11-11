С кем разошлась Мишель Андраде и какие теперь ее приоритеты

Мишель Андроде. Фото: Instagram.com/mishvirmish.news

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде поделилась неожиданными новостями о своей личной жизни. Артистка призналась, что сейчас ее сердце свободно после разрыва отношений.

Об этом она рассказала в программе "Ближе к звездам".

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Раньше она редко рассказывала о любви публично, оставляя личную жизнь за кулисами. Известно лишь, что последнее время у певицы был богатый бойфренд.

"В моем сердце нет человека, сейчас нет", — сказала она, озадачив своих поклонников.

С кем у Мишель Андраде могли быть отношения

Хотя Мишель не раскрыла имени своего бывшего избранника, в медиа ходят слухи о мужчине, с которым артистка могла встречаться. По информации блогера Богдана Беспалова, ее бывшим возлюбленным был банкир Роман Бунич, занимающий высокий пост в банке и являющийся директором департамента продаж через альтернативные каналы в одном из ведущих финансовых учреждений страны.

Беспалов также добавил, что после разрыва с Андраде Бунич, якобы, стал встречаться с другой известной певицей — Верой Брежневой. Это сообщение изрядно привлекло внимание прессы, но ни Бунич, ни Брежнева не комментировали эти слухи.

Сердце Мишель сейчас свободно. Фото: Instagram.com/mishvirmish

Относительно собственных приоритетов в отношениях, Мишель откровенно рассказала, каким хотела бы видеть своего будущего мужа. По ее словам, важно, чтобы мужчина был добрым, внимательным и с чувством юмора. Певица призналась, что ее привлекают люди, умеющие поддержать разговор.

"Мне нравится, когда мужчина внимателен. Если мужчина со мной говорит, и я понимаю, что он меня понимает, то все, я влюбилась!", — призналась она в интервью.

Андраде также поделилась, что почувствовала готовность к созданию семьи и рождению детей: "В этом году я поняла, что хочу детей, хочу иметь семью, хочу, чтобы рядом был мужчина, которого я люблю и который меня тоже любит".

Сейчас артистка сосредоточена на творческом развитии и своей карьере, хотя и надеется найти того же мужчину, с которым сможет построить крепкие отношения.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" призналась, занято ли ее сердце.

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