Мишель Андраде высказалась об участии в Евровидении

Украинская певица Мишель Андрад на интервью. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Известная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде призналась, планирует ли принять участие в Нацотборе Евровидения в следующем году. Звезда также рассказала, за кого болеет на Нацотборе в этом году.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Фокус".

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Андраде рассказала, планирует ли попасть на международный конкурс. Звезда призналась, что ей не нравится формат Евровидения.

"Скажу честно, меня не очень привлекает формат конкурсов. Поэтому вряд ли вы увидите меня среди участников. Однако я активно поддерживаю коллег, для которых Евровидение является важным событием", —поделилась исполнительница.

Певица добавила, что в этом году будет болеть группой MOLODI. Артистка держит за них кулаки и верит им, удастся достойно представить Украину.

Андраде стала членом экспертного совета Нацотбора на Детском Евровидении. Она призналась, что ей понравилось работать с детьми.

"Работать с детьми — это совсем другой опыт: они искренни, открыты новым знаниям и готовы прислушиваться к советам. Для меня это возможность помочь молодым талантам, и я очень рада, что могу поддержать их в первых шагах на большой сцене", — добавила она.

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