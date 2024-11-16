Как Украина выступила на Детском Евровидении-2024 -- видео

Представитель Украины на Детском Евровидении-2024 Артем Котенко. Фото: EBU

Юный певец Артем Котенко представил Украину на Евровидении. во время исполнения своей песни HEAR ME NOW артист разрыдался.

Видео с выступлением выложили на YouTube.

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Артем Котенко выступил на "Детском Евровидении 2024" в Мадриде. На сцену артист вышел под номером 14 с песней HEAR ME NOW. Он спел "Дом — там, где всегда дышит воля" и расплакался.

Напомним, певица Мишель Андраде призналась, хочет ли принять участие в Евровидении-2025. Также мы писали, когда пройдет отбор на Евровидение-2025.