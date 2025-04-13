Если бойцу не выплачиваются деньги или есть проблемы с начислением боевых, он может обратиться в ЦУ защиты прав военнослужащих

Несвоевременная выплата денег в ВСУ — как их получить
Одними из самых болезненных вопросов, с которыми бойцы ВСУ обращаются в Центральное управление защиты прав военнослужащих, является вопрос задержки выплат денежного обеспечения. Также бойцы на задержку отпусков и начисления "боевых".
Об этом на канале Минобороны Украины заявил полковник Петр Фивкин, начальник Центрального управления защиты прав военнослужащих.
Какова процедура обращения относительно задержки выплат бойцам ВСУ
По его словам, именно подобные обращения являются половиной из тех, что поступают в его ведомство. Петр Фивкин отметил, что бойцам не надо медлить с такими вопросами, а надо пользоваться процедурой обращения в ЦУ.
"Во-первых, боец должен обратиться с соответствующим рапортом к своему непосредственному командиру или начальнику где поставить просьбу о предоставлении ему отпуска или выплату денежного обеспечения. В подавляющем большинстве случаев эти рапорты удовлетворяются", — говорит Петр Фивкин.
Но когда от командиров поступает отказ, то военнослужащий может действовать согласно уставу внутренней службы: он может этот рапорт и этот отказ обжаловать к командиру или начальнику высшего по рангу. Так же он может обратиться через соответствующие каналы коммуникаций, которые размещены на сайте Минобороны, через электронную почту, в ЦУ защиты прав военнослужащих, где изложить суть
проблемы и оставить свои контактные данные.
Кроме этого, будет не лишним предоставить к этому обращению документы, на которых он основывает свое обращение. И тогда это обращение будет рассмотрено, и в большинстве случаев принимается командирами положительное решение после рекомендаций Центрального управления, отметил Петр Фивкин.
Ранее мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие во время лечения и реабилитации.
Также узнавайте, как военнослужащему получить выплаты при ранении.
Читайте Новини.LIVE!