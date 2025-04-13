Если бойцу не выплачиваются деньги или есть проблемы с начислением боевых, он может обратиться в ЦУ защиты прав военнослужащих

Гривны в руках у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Одними из самых болезненных вопросов, с которыми бойцы ВСУ обращаются в Центральное управление защиты прав военнослужащих, является вопрос задержки выплат денежного обеспечения. Также бойцы на задержку отпусков и начисления "боевых".

Об этом на канале Минобороны Украины заявил полковник Петр Фивкин, начальник Центрального управления защиты прав военнослужащих.

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По его словам, именно подобные обращения являются половиной из тех, что поступают в его ведомство. Петр Фивкин отметил, что бойцам не надо медлить с такими вопросами, а надо пользоваться процедурой обращения в ЦУ.

"Во-первых, боец должен обратиться с соответствующим рапортом к своему непосредственному командиру или начальнику где поставить просьбу о предоставлении ему отпуска или выплату денежного обеспечения. В подавляющем большинстве случаев эти рапорты удовлетворяются", — говорит Петр Фивкин.

Но когда от командиров поступает отказ, то военнослужащий может действовать согласно уставу внутренней службы: он может этот рапорт и этот отказ обжаловать к командиру или начальнику высшего по рангу. Так же он может обратиться через соответствующие каналы коммуникаций, которые размещены на сайте Минобороны, через электронную почту, в ЦУ защиты прав военнослужащих, где изложить суть

проблемы и оставить свои контактные данные.

Кроме этого, будет не лишним предоставить к этому обращению документы, на которых он основывает свое обращение. И тогда это обращение будет рассмотрено, и в большинстве случаев принимается командирами положительное решение после рекомендаций Центрального управления, отметил Петр Фивкин.

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