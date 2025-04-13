Якщо бійцю не виплачуються гроші чи є проблеми з нарахуванням бойових, він може звернутись до ЦУ захисту прав військовослужбовців

Гривні в руках у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Одними з найболючіших питань, з якими бійці ЗСУ звертаються до Центрального управління захисту прав військовослужбовців, є питання затримки виплат грошового забезпечення. Також бійці на затримку відпусток та нарахування "бойових".

Про це на каналі Міноборони України заявив полковник Петро Фівкін, начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

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За його словами, саме подібні звернення є половиною з тих, що надходять до його відомства. Петро Фівкін наголосив, що бійцям не треба зволікати з такими питаннями, а треба користуватись процедурою звернення до ЦУ.

"По-перше, боєць повинен звернутися з відповідним рапортом до свого безпосереднього командира чи начальника де поставити прохання про надання йому відпустки чи виплату грошового забезпечення. В переважній більшості випадків ці рапорти задовільняються", — каже Петро Фівкін.

Але коли від командирів поступає відмова, то військовослужбовець може діяти згідно зі статутом внутрішньої служби: він може цей рапорт та цю відмову оскаржити до командира чи начальника вищого за рангом. Так само він може звернутися через відповідні канали комунікацій, які розміщені на сайті Міноборони, через електронну пошту, до ЦУ захисту прав військовослужбовців, де викласти суть

проблеми та залишити свої контактні дані.

Крім цього, буде не зайвим надати до цього звернення документи, на яких він ґрунтує своє звернення. І тоді це звернення буде розглянуте, і в більшості випадків приймається командирами позитивне рішення після рекомендацій Центрального управління, зазначив Петро Фівкін.

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