Оформление штрафа в ТЦК - как оформляют протокол о нарушении

Оформление документа в ТЦК. Фото: ocsp.com.ua

Оштрафовать нарушителя правил воинского учета можно только после оформления соответствующего протокола в ТЦК. Но в некоторых случаях протокол может не оформляться.

Об этом говорится в материале на сайте Inseinin.

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Штраф только после протокола

Штраф за нарушение правил воинского учета может быть принят только после составления соответствующего протокола.

Протокол обычно составляется в присутствии в территориальном центре комплектования самого нарушителя воинского учета.

Для этого в ТЦК могут обратиться в полицию с просьбой разыскать и доставить нарушителя.

Когда протокол не составляют

Впрочем, в некоторых случаях протокол о нарушении воинского учета может быть составлен и без присутствия самого нарушителя.

"Протокол может не составляться, в случае если лицо было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте составления протокола, но последний без уважительных причин не явился", — отмечается в материале.

Напомним, мы ранее писали о том, почему суды отменяют штрафы от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право принимать решение о штрафе без присутствия нарушителя.