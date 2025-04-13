Оформление штрафа в ТЦК - как оформляют протокол о нарушении

Протокол для штрафа от ТЦК — особенности процесса
Оштрафовать нарушителя правил воинского учета можно только после оформления соответствующего протокола в ТЦК. Но в некоторых случаях протокол может не оформляться.
Об этом говорится в материале на сайте Inseinin.
Штраф только после протокола
Штраф за нарушение правил воинского учета может быть принят только после составления соответствующего протокола.
Протокол обычно составляется в присутствии в территориальном центре комплектования самого нарушителя воинского учета.
Для этого в ТЦК могут обратиться в полицию с просьбой разыскать и доставить нарушителя.
Когда протокол не составляют
Впрочем, в некоторых случаях протокол о нарушении воинского учета может быть составлен и без присутствия самого нарушителя.
"Протокол может не составляться, в случае если лицо было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте составления протокола, но последний без уважительных причин не явился", — отмечается в материале.
Напомним, мы ранее писали о том, почему суды отменяют штрафы от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право принимать решение о штрафе без присутствия нарушителя.
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