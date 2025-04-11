Штраф від ТЦК без присутності порушника -коли можливо це оформити

Військовозобов’язаний на засіданні комісії ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Територіальний центр комплектування має ухвалити постанову про штраф за порушення правил військового обліку в присутності самого порушника. Юристи пояснили, чи можливий варіант з ухваленням такого рішення без візиту до ТЦК військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як ухвалюється постанова ТЦК про штраф

Коментуючи ситуацію із штрафами за порушення правил військового обліку, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що сплатити штраф відразу після появи у застосунку "Резерв+" повідомлення про порушення неможливо.

"Процес накладання штрафу починається із складання протоколу та винесення постанови про притягнення Вас до адміністративної відповідальності керівником ТЦК. При тому, постанову повинні розглянути у Вашій присутності", — пояснив військовозобов’язаному громадянину юрист.

І тільки після ухвалення постанови громадян має сплатити штраф, або оскаржити його.

Чи може штраф бути ухвалений без присутності порушника

Разом з тим, зазначив Айвазян, бувають ситуації, коли рішення про штраф може бути ухвалене і без присутності самого військовозобов’язаного.

"Є випадки, коли ТЦК розглядає постанову без присутності військовозобов'язаного, проте, вони не дуже часті, бо по закону особа повинна бути або присутня під час розгляду справи, або ж належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду шляхом направлення їй рекомендованого листа", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що очікує на порушника військового обліку, якщо він не сплатив штраф вчасно.

Додамо, ми повідомляли про те, які штрафи від ТЦК є незаконними.