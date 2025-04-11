Штраф от ТЦК без присутствия нарушителя — когда возможно это оформить

Военнообязанный на заседании комиссии ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Территориальный центр комплектования должен принять постановление о штрафе за нарушение правил воинского учета в присутствии самого нарушителя. Юристы объяснили, возможен ли вариант с принятием такого решения без визита в ТЦК военнообязанного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Как принимается постановление ТЦК о штрафе

Комментируя ситуацию со штрафами за нарушение правил воинского учета, адвокат Юрий Айвазян отметил, что оплатить штраф сразу после появления в приложении "Резерв+" сообщения о нарушении невозможно.

"Процесс наложения штрафа начинается с составления протокола и вынесения постановления о привлечении Вас к административной ответственности руководителем ТЦК. При том, постановление должны рассмотреть в Вашем присутствии", — пояснил военнообязанному гражданину юрист.

И только после принятия постановления граждан должен оплатить штраф, или обжаловать его.

Может ли штраф быть принят без присутствия нарушителя

Вместе с тем, отметил Айвазян, бывают ситуации, когда решение о штрафе может быть принято и без присутствия самого военнообязанного.

"Есть случаи, когда ТЦК рассматривает постановление без присутствия военнообязанного, однако, они не очень частые, потому что по закону лицо должно быть или присутствовать при рассмотрении дела, или же надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения путем направления ему заказного письма", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что ожидает нарушителя воинского учета, если он не оплатил штраф вовремя.

Добавим, мы сообщали о том, какие штрафы от ТЦК являются незаконными.