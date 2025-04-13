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Протокол для штрафу від ТЦК — особливості процесу

13 квітня 2025 05:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформлення штрафу в ТЦК - як оформлюють протокол про порушення
Оформлення документу в ТЦК. Фото: ocsp.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Оштрафувати порушника правил військового обліку можна лише після оформлення відповідного протоколу в ТЦК. Та у деяких випадках протокол може не оформлюватися.

Про це йдеться у матеріалі на сайті Inseinin.

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Штраф тільки після протоколу

Штраф за порушення правил військового обліку може бути ухвалений лише після складення відповідного протоколу.

Протокол зазвичай складається за присутності у територіальному центрі комплектування самого порушника військового обліку.

Для цього в ТЦК можуть звернутися до поліції з проханням розшукати і доставити порушника.

Коли протокол не складають

Втім, у деяких випадках протокол про порушення військового обліку може бути складений і без присутності самого порушника.

"Протокол може не складатись, у разі якщо особу було належним чином повідомлено про дату, час та місце складання протоколу, але останній без поважних причин не з’явився", — наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому суди скасовують штрафи від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має ТЦК право ухвалювати рішення про штраф без присутності порушника.

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