Скасування штрафів від ТЦК та СП судами — нардеп назвав причину

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото: Вінницький ТЦК

Штраф від ТЦК та СП у більшості випадків можна оскаржити в суді. Причиною скасування адміністративних покарань є відсутність даних про військовозобов'язаних українців.

Про це в інтерв'ю для видання "Телеграф" у понеділок, 7 квітня, повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, нардеп Олександр Бакумов.

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На думку Бакумова, є недопрацювання Міністерства оборони під час збору даних із відкритих реєстрів про військовозобов'язаних українців. Водночас Генштаб і МОУ пропонують збільшити розмір штрафів за відсутність оновлення даних до 150 тисяч гривень.

"Якщо немає комунікації Міноборони з іншими державними реєстрами, це питання до Міноборони, а не до військовозобов'язаних громадян України. Нехай Міноборони підніме п'яту точку й домовиться про порядок обміну інформацією з держателями інших державних реєстрів", — заявив нардеп.

Щоправда, не виключається й те, що даних про людину не було в конкретному підрозділі ТЦК. У такому разі це недопрацювання військкомату.

Нагадаємо, у разі відкриття виконавчого провадження інформація про штраф від ТЦК та СП має з'явитися на порталі "Дія". Дізнатися про наявність штрафу військовозобов'язаний може, отримавши відповідну постанову.

Раніше адвокат Роман Кичко пояснив, коли штрафи від ТЦК та СП є неправомірними. Зокрема, незаконним є призначення штрафу людині, яка відмовилася від проходження ВЛК, тому що має відстрочку.