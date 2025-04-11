Отмена штрафов от ТЦК и СП судами — нардеп назвал причину

Военнослужащие ТЦК и СП. Фото: Винницкий ТЦК

Штраф от ТЦК и СП в большинстве случаев можно обжаловать в суде. Причиной отмены административных наказаний является отсутствие данных о военнообязанных украинцах.

Об этом в интервью для издания "Телеграф" в понедельник, 7 апреля, сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Александр Бакумов.

Реклама

Читайте также:

Отмена штрафов от ТЦК и СП судами

По мнению Бакумова, есть недоработки Министерства обороны при сборе данных из открытых реестров о военнообязанных украинцах. В то же время Генштаб и МОУ предлагают увеличить размер штрафов за отсутствие обновления данных до 150 тысяч гривен.

"Если нет коммуникации Минобороны с другими государственными реестрами, это вопрос к Минобороны, а не к военнообязанным гражданам Украины. Пусть Минобороны поднимет пятую точку и договорится о порядке обмена информацией с держателями других государственных реестров", — заявил нардеп.

Правда, не исключается и то, что данных о человеке не было в конкретном подразделении ТЦК. В таком случае это недоработка военкомата.

Напомним, в случае открытия исполнительного производства информация о штрафе от ТЦК и СП должна появиться на портале "Дія". Узнать о наличии штрафа военнообязанный может, получив соответствующее постановление.

Ранее адвокат Роман Кичко объяснил, когда штрафы от ТЦК и СП являются неправомерными. В частности, незаконным является назначение штрафа человеку, который отказался от прохождения ВВК, потому что имеет отсрочку.