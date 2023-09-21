Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 21 вересня 2023

Мідний брухт. Фото: dawsonrecyclinganddisposalinc.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь – це дуже цінний метал, який використовується у широкому спектрі продуктів, включаючи електроніку, будівництво, машинобудування та інші галузі. Видобуток міді з рудників є дорогим та енерговитратним процесом, тому переробка цього металу є більш рентабельним та екологічно безпечним способом його отримання. А ще, здаючи кольорові метали, можна заробити досить непогані гроші. Власне мідь є одним з найдорожчих металів, які приймають у пунктах прийому вторсировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у вересні.

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Цікаві факти про мідь

В одному автомобілі використовується понад кілометр мідного дроту. Довжина мідного дроту в автомобілі залежить від його розміру та комплектації. В середньому, в одному автомобілі використовується від 1,5 до 2,5 км мідного дроту.

У промисловому виробництві мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. У 2022 році світове виробництво міді становило близько 20 мільйонів тонн. Основними виробниками міді є Китай, Чилі, США, Перу та Індонезія.

В 1544 Генріх VIII знизив вміст срібла в срібних шилінгах з 90% до 40%. Щоб зберегти розмір та вагу монет, при ньому почали карбувати монети з міді, вкритої тонким шаром срібла. Срібло швидко стиралося, особливо на найбільш виступаючих частинах, таких як ніс, вуха та підборіддя. Через це Генріх VIII отримав прізвисько "старий мідний ніс". Це прізвисько було поширене в народі і часто використовувалося в політичній сатирі. У 1552 році, після смерті Генріха VIII, його наступники повернулися до карбування срібних шилінгів.

Мідь має зелений колір при окисленні через утворення оксиду міді, також відомого як малахіт. Малахіт є зеленим мінералом, який утворюється в результаті окислення міді в присутності води та вуглекислого газу. В результаті реакції утворюється оксид міді, який має зеленувато-блакитний колір.

Мідь є відносно дорогим металом, тому її переробка є економічно вигідною. Перероблена мідь має таку ж якість, як і мідь, отримана з копалень. Вона може бути використана для виробництва нових виробів або відновлення старих. У 2022 році у світі було перероблено близько 11 мільйонів тонн мідного брухту. Це становить близько 4/5 всіх мідних виробів у світі.

Як правильно здавати мідь на пунктах прийому

Як згадувалося раніше, мідь є цінним металом, який знаходить застосування у різних галузях промисловості. Ціни на мідь на пунктах прийому вторинних матеріалів можуть значно змінюватись залежно від різних факторів, таких як стан матеріалу, наявність домішок, його форма та конкретне місце здачі.

Щоб отримати максимальну винагороду при здачі мідного брухту, важливо виконати кілька простих кроків перед тим, як відвезти його на пункт прийому вторинних матеріалів. Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби з інших матеріалів та інших металів. Також слід пам'ятати, що мідні кабелі із сильними окисленими покриттями можуть мати нижчу вартість. Тому ізоляцію з таких кабелів краще не знімати, кидаючи їх до вогню.

Пункти прийому готові приймати різні види міді, такі як кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, мідне сантехнічне обладнання, мідні труби, а також резервуари від кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 190 до 240 грн;

Вінницька область — від 170 до 220 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 235 грн;

Житомирська область — від 170 до 210 грн;

Закарпатська область — від 165 до 195 грн;

Запорізька область — від 200 до 220 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 210 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 170 до 200 грн;

Миколаївська область — від 200 до 225 грн;

Одеська область — від 210 до 260 грн;

Полтавська область — від 210 до 235 грн;

Сумська область — від 170 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 190 грн;

Харківська область — від 190 до 250 грн;

Хмельницька область — від 200 до 240 грн;

Черкаська область — від 170 до 200 грн;

Чернівецька область — від 165 до 195 грн;

Чернігівська область — від 210 до 250 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.