Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 9 вересня 2023

Мідний брухт. Фото: scrapmetalonly.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це дуже корисний і важливий для людства метал, який має безліч властивостей, що роблять його незамінним у різних галузях промисловості та виробництва. Вона має високу електропровідність, теплопровідність, пластичність і корозійну стійкість, а також є гарним провідником електрики. Здавання міді у переробку — це екологічно відповідальна, а також досить прибуткова справа.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у вересні.

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Цікаві факти про мідь

Багато відомих шеф-кухарів готують виключно в мідному посуді. Мідь добре проводить тепло, що дозволяє рівномірно нагрівати посуд і розподіляти його по всій поверхні. Крім того, мідь нагрівається та охолоджується швидко, що дозволяє шеф-кухарям швидко реагувати на зміни у процесі приготування страв. Саме тому такий посуд користується особливою популярністю у провідних шеф-кухарів світу. Джеймі Олівер, наприклад, у своїх передачах постійно говорив про переваги мідної сковороди для смаження м'яса.

У печінці міститься близько 50% усієї міді що є в організмі людини. Це тому, що печінка є основним органом, відповідальним за обмін речовин. Мідь відіграє важливу роль у метаболізмі заліза, синтезі гемоглобіну та інших білків. Вона також потрібна для роботи ферментів, які беруть участь у виробництві енергії.

У давньоєгипетських руїнах археологи виявили мідні водопровідні труби, яким близько 5 тисяч років. Ці труби знайшли в місті Мемфісі, столиці Стародавнього Єгипту. Вони мали діаметр близько 5 см і були з'єднані один з одним за допомогою мідних хомутів.

Мідь частіше за інші цінні метали зустрічається у вигляді чистих самородків. Це повязано з тим, що мідь має доволі низьку хімічну активність і утворює стійкі сполуки з іншими елементами. Самородна мідь зустрічається у вигляді пластинок, губчастих і суцільних мас, ниткоподібних та дротяних агрегатів, а також кристалів, складних двійників, скелетних кристалів та дендритів.

Близько 80% міді, які було видобуто досі, все ще використовується. Це означає, що мідь є одним із найбільш перероблених металів у світі. Мідь можна переробляти нескінченну кількість разів, без втрати її властивостей.

Як правильно здавати мідь у пункти прийому

Як було зазначено раніше, мідь є цінним металом, який знаходить застосування у різних галузях промисловості. Ціна міді на пунктах прийому вторинних матеріалів може сильно змінюватися, залежно від багатьох факторів, таких як стан, наявність домішок, форма матеріалу та конкретне місце здавання.

Для того щоб отримати гарну грошову винагороду при здачі мідного брухту, важливо виконати кілька простих кроків перед тим, як доставити його на пункт прийому вторинних матеріалів.

Рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів та інших металів. Наприклад, брусок, що містить високий вміст міді, такий як мідь для прокатки, має найвищу вартість і буде оцінений найвище.

Також важливо враховувати, що мідні кабелі з сильною окисленістю матимуть нижчу вартість.

Пункти прийому із задоволенням приймають кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, мідне сантехнічне обладнання, мідні труби та резервуари від кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 180 до 235 грн,

Вінницька область — від 200 до 210 грн,

Дніпропетровська область — від 200 до 245 грн,

Житомирська область — від 180 до 215 грн,

Закарпатська область — від 175 до 200 грн,

Запорізька область — від 220 до 260 грн,

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн,

Кіровоградська область — від 175 до 195 грн,

Львівська область — від 180 до 200 грн,

Миколаївська область — від 210 до 250 грн,

Одеська область — від 230 до 265 грн,

Полтавська область — від 215 до 245 грн,

Сумська область — від 180 до 200 грн,

Тернопільська область — від 170 до 190 грн,

Харківська область — від 200 до 260 грн,

Хмельницька область — від 210 до 260 грн,

Черкаська область — від 180 до 200 грн,

Чернівецька область — від 175 до 195 грн,

Чернігівська область — від 220 до 265 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у серпні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота срібла та бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

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