Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 9 сентября 2023

Медный лом. Фото: scrapmetalonly.com.au

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это очень полезный и важный для человечества металл, обладающий множеством свойств, делающих его незаменимым в различных отраслях промышленности и производства. Она обладает высокой электропроводностью, теплопроводностью, пластичностью и коррозионной стойкостью, а также является хорошим проводником электричества. Сдача меди в переработку – это экологически ответственное, а также достаточно прибыльное дело.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в сентябре.

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Интересные факты о меди

Многие известные шеф-повары готовят исключительно в медной посуде. Медь хорошо проводит тепло, что позволяет равномерно нагревать посуду и распределять его по всей поверхности. Медь нагревается и охлаждается быстро, что позволяет шеф-поварам быстро реагировать на изменения в процессе приготовления блюд. Именно поэтому такая посуда пользуется особой популярностью у ведущих шеф-поваров мира. Джейми Оливер, например, в своих передачах постоянно говорил о преимуществах медной сковороды для жарки мяса.

В печени содержится около 50% всей меди, имеющейся в организме человека. Это потому, что печень является основным органом, ответственным за обмен веществ. Медь играет немаловажную роль в метаболизме железа, синтезе гемоглобина и других белков. Она также необходима для работы ферментов, участвующих в производстве энергии.

В древнеегипетских развалинах археологи обнаружили медные водопроводные трубы, которым около 5 тысяч лет. Эти трубы обнаружили в городе Мемфисе, столице Древнего Египта. Они имели диаметр около 5 см и были соединены друг с другом с помощью медных хомутов.

Медь чаще других ценных металлов встречается в виде чистых самородков. Это связано с тем, что медь имеет относительно низкую химическую активность и образует устойчивые соединения с другими элементами. Самородная медь встречается в виде пластинок, губчатых и сплошных масс, нитевидных и проволочных агрегатов, а также кристаллов, сложных двойников, скелетных кристаллов и дендритов.

Около 80% меди, добытых до сих пор, все еще используется. Это означает, что медь является одним из самых переработанных металлов в мире. Медь можно переделывать бесконечное количество раз, без потери ее свойств.

Как правильно сдавать медь в пункты приема

Как было сказано ранее, медь является ценным металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Цена меди на пунктах приема вторичных материалов может сильно изменяться в зависимости от множества факторов, таких как состояние, наличие примесей, форма материала и конкретное место сдачи.

Для того чтобы получить лучшее денежное вознаграждение при сдаче медного лома, важно выполнить несколько простых шагов, перед тем как доставить его на пункт приема вторичных материалов.

Рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и других металлов. Например, брусок, содержащий высокое содержание меди, такой как медь для прокатки, имеет наивысшую стоимость и будет оценен высоко.

Также важно учитывать, что медные кабели с сильной окисленностью будут иметь более низкую стоимость.

Пункты приема с удовольствием принимают кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, медное сантехническое оборудование, медные трубы и резервуары от кондиционеров, теплообменники с медными трубками.

Цены на лом меди в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 180 до 235 грн

Винницкая область — от 200 до 210 грн

Днепропетровская область — от 200 до 245 грн

Житомирская область — от 180 до 215 грн

Закарпатская область — от 175 до 200 грн

Запорожская область — от 220 до 260 грн

Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн

Кировоградская область — от 175 до 195 грн

Львовская область — от 180 до 200 грн

Николаевская область — от 210 до 250 грн

Одесская область — от 230 до 265 грн

Полтавская область — от 215 до 245 грн

Сумская область — от 180 до 200 грн

Тернопольская область — от 170 до 190 грн

Харьковская область — от 200 до 260 грн

Хмельницкая область — от 210 до 260 грн

Черкасская область — от 180 до 200 грн

Черновицкая область — от 175 до 195 грн

Черниговская область — от 220 до 265 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота серебра и бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.