Ціна на срібло в Україні у вересні 2023

Cрібні вироби на дівчині. Фото: ornatejewels.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло – це дорогоцінний метал, який використовується людьми протягом тисячоліть. Воно має безліч корисних властивостей серед яких легкість у обробці, відмінні електропровідні, відбивні та антибактеріальні властивості, а також краса та благородство дорогоцінного металу.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло у вересні.

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Цікаві факти про срібло

Срібло використовується в харчовій промисловості як харчова добавка (барвник) Е174. Барвник Е174 застосовується рідко і в невеликих кількостях через його високу вартість та специфічне призначення. Його можна використовувати для декорування ексклюзивних кондитерських виробів, наприклад, весільних тортів. Срібло не має смаку або запаху і не впливає на смак або поживні властивості продуктів.

Аргентина отримала свою назву саме через срібло. У давнину торговці перевозили річкою Ла-Плата срібло з Перу. Земля, яка розташовувалась вниз за течією річки, отримала назву "Срібна земля", тобто Аргентина.

Срібло – це достатньо важкий метал із щільністю 10,5 г/см3. Це лише трохи менше щільності свинцю, яка становить 11,3 г/см3. Через свою щільність срібло часто використовується як матеріал для виготовлення таких важких предметів, як монети, ювелірні вироби та церковне начиння.

Срібло має антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти нагноєнню та прискорити процес загоєння ран. Це було відомо давнім єгиптянам, які використовували срібло на лікування ран та інших захворювань. В давнину срібні пластини прикладали до ран, щоб запобігти попаданню бактерій у рану та прискорити процес регенерації тканин.

Для срібла, як і інших благородних металів, існує загальна і специфічна одиниця виміру — тройська унція. Тройська унція дорівнює 31,1034768 грама. Вона була вперше використана у середньовічній Європі для торгівлі дорогоцінними металами. Свою назву тройська унція отримала від міста Троя, яке було відоме своїми багатими срібними копальнями. Сьогодні тройська унція є міжнародною одиницею виміру дорогоцінних металів. Вона використовується на біржах, у торгівлі та в ювелірній справі.

Як правильно здавати срібло в ломбард

В Україні місцями, куди люди можуть принести срібні предмети на продаж або в якості застави, є ломбарди. У ломбарди можна приносити срібні прикраси, посуд та інші срібні предмети.

Важливо враховувати, що ломбарди зазвичай зацікавлені у предметах із художньою цінністю, таких як старовинні вироби, або вироби відомих брендів, а також у рідкісних роботах майстрів. Звичайні срібні вироби оцінюються лише на вагу самого металу. Крім того, слід зазначити, що посріблені речі, швидше за все, розглядатимуться лише як металобрухт.

Як підготувати срібло до здачі в ломбард:

Здійсніть ретельну очистку виробів від пилу та бруду, використовуючи м'яку щітку або ганчірку, щоб делікатно усунути забруднення та не пошкодити виріб. Якщо на сріблі є плями або окислення, ви можете застосувати спеціальні засоби для очищення дорогоцінних металів.

Уважно огляньте кожен виріб, який ви збираєтесь здавати в ломбард та сфотографуйте їх з різних сторін. Це буде корисно при спілкуванні зі співробітниками ломбарду та допоможе уникнути непорозумінь.

Розділіть вироби за типом та вагою. Зважування виробів може також стати в нагоді, щоб мати уявлення про їх масу і, таким чином, приблизно визначити їх вартість.

Перед тим, як вирушити здавати свої срібні речі у ломбард, непогано б вивчити поточні ціни на срібло та дорогоцінні метали. Це допоможе вам мати уявлення про розумну ціну на ваш брухт. Дізнатися актуальні ціни на здавання металів ви можете у наших матеріалах, присвячених актуальним цінам на метали в Україні. Якщо у вас буде інформація про поточну вартість срібла та стан ваших виробів, це зробить вас більш підготовленими до переговорів.

Якщо у вас є оригінальні упаковки, сертифікати або інші документи, що підтверджують справжність або вартість виробів, не забудьте взяти їх із собою.

Намагайтеся відвідати кілька різних ломбардів, щоб порівняти їхні умови та пропозиції. Не обов'язково вибирати перший-ліпший. Якщо пропозиція ломбарду видається вам невигідною, ви завжди можете спробувати здати ваші вироби в іншому місці.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 28,01 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів — 26,61 грн/г.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,98

500 проба: 13,31

750 проба: 19,96

800 проба: 21,29

830 проба: 22,09

875 проба: 23,28

900 проба: 23,95

916 проба: 24,37

925 проба: 24,61

960 проба: 25,55

999 проба: 26,58

999,9 проба: 26,61

Ціна на срібло в ломбардах України починається в середньому від 16,49 грн за грам і може доходити в середньому до 25,52 грн за грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота та бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет, "нержавійку" і латунь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.