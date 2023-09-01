Ціни на латунь в Україні станом 1 вересня 2023

Брухт латуні. Фото: scrapad.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку у якого безліч корисних властивостей. Він міцний, піддається обробці, має гарний зовнішній вигляд та стійкий до корозії. З латуні виготовляють різні предмети, що використовуються у побуті, промисловості та будівництві. А ще з неї виготовляють прикраси, посуд, предмети інтер'єру та інші вироби, які мають бути красивими та привабливими. Не дивлячись на те, що переробка латуні потребує значних витрат енергії, це все одно є економічно та екологічно вигідно.

Крім того, здавання цього металу у пункти прийому вторсировини приносить ще й додатковий прибуток. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь була відома ще в давнину. У Стародавній Греції та Стародавньому Єгипті її використовували для виготовлення прикрас, посуду та інших предметів. В Індії латунь застосовували для виготовлення монет та зброї. У Китаї латунь використовувалася виготовлення музичних інструментів, посуду та інших виробів.

Латунь не намагнічується, на відміну таких металів, як залізо, нікель і кобальт. Це пов'язано з тим, що цинк, який є основним легуючим елементом у латуні, не має магнітних властивостей. Немагнітність латуні робить її ідеальним матеріалом для виготовлення оправ для компасів та магнітних футлярів.

Латунь дуже цінується в Африці. Вона використовується для виготовлення різних предметів мистецтва та культових предметів, таких як ритуальні маски, посуд для церемоній, прикраси та інші. Цей метал також асоціюється з багатством та владою.

Температура плавлення латуні залежить від її складу. Чим більше латуні цинку, тим нижче її температура плавлення. Загалом температура плавлення латуні становить від 880 до 950 градусів Цельсія.

Латунь має золотистий відтінок, який може бути додатково оброблений, щоб надати йому різні відтінки кольору, такі як бронзовий, мідний, зелений, синій та інші.

Як правильно здавати латунь в пункти прийому вторсировини

Якщо знати, як відрізнити мідь від латуні можна попередньо оцінити вартість цих металів.. Не можна однозначно відповісти на питання, що краще: мідь або латунь, оскільки кожен із цих матеріалів знаходить своє застосування. Істотна відмінність у тому, що мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав, що містить у собі добавки, такі як олово, марганець та інші.

В результаті мідь має більш високу вартість і її ціна на пунктах прийому металобрухту буде вищою за ціну латуні. Втім, ціни на латунь можуть також приємно здивувати — вони значно вище, ніж, наприклад чермету або нержавіючої сталі.

Способи розрізнення міді та латуні:

1. Візуальне розпізнавання: Спочатку необхідно видалити бруд, іржу та наліт із поверхні металів. Мідь має червонуватий, рожевий або коричневий відтінок.

Жовтий відтінок, схожий на золото, свідчить про те що ви дивитесь на латунь. Інтенсивність віттінку може свідчити про великий вміст цинку у сплаві.

2. Акустичний метод: Шляхом удару по металу іншим металевим предметом можна визначити відрізнити мідь від латуні. Мідь видає низький і приглушений звук, тоді як латунь звучить дзвінкіше.

3. Хімічний аналіз: Використовуючи соляний розчин, можна визначити різницю між міддю та латунню. Краплі розчину на міді очистять її від забруднень, тоді як латунь почне виділяти оксид цинку, який має білий колір.

4. Свердління: Цей метод можна використати якщо ви не плануєте надалі користуватися виробом і точно хочете здати його у брухт. При свердлінні міді утворюється довга стружка через її м'якість. Латунь дасть дрібну стружку з гострими краями.

5. Вигляд виробу: Іноді матеріал можна визначити за типом предмета. Наприклад, інструменти часто виготовляють із латунного сплаву через його твердість, а мідь використовується для виробів, що вимагають еластичності або теплопровідності.

6. Твердість: Якщо виріб тонкостінний, його можна випробувати на ступінь твердості. Мідь гнутиметься, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь почне кришитися під механічним впливом. Цей спосіб також можна використовувати, лише якщо ви не плануєте використовувати виріб у майбутньому і хочете здати його у пункти прийому вторсировини.

Підготовка латуні до здачі у пункти прийому вторинної сировини доможе отримати найкращу ціну. Ось які кроки слід зробити:

Переконайтеся, що латунь не має сторонніх матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві компоненти. За наявності таких елементів виробів проведіть їх видалення. У разі виявлення накипу, окислення або забруднень на поверхні латуні, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується спробувати їх усунути. Для цього використовуйте щітку, абразивні засоби або спеціалізовані металеві очищувачі. За наявності різних типів брухту латуні рекомендується провести їхню класифікацію відповідно до вимог пункту прийому. Наприклад, розділити шматковий та змішаний брухт, а також стружку і т.д. Це спростить процес приймання та визначення вартості. У випадку, якщо латунь представлена у вигляді великих або довгих деталей, які можуть бути розрізані на дрібніші частини без втрати якості, краще це зробити. Це може підвищити ефективність процесу переробки та збільшити ціну при здаванні.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні по областям України залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 123,0 до 158,0 грн

Вінницька область — від 123,5 до 153,5 грн

Волинська область — від 126,0 до 153,6 грн

Дніпропетровська область — від 124,8 до 160,4 грн

Житомирська область — від 129 до 155,8 грн

Закарпатська область — від 122,8 до 158,5 грн

Запорізька область – від 133,2 до 152,7 грн

Івано-Франківська область — від 122,5 до 156,0 грн

Кіровоградська область — від 119,8 до 152,8 грн

Львівська область — від 124,9 до 154,7 грн

Миколаївська область — від 128,5 до 153,7 грн

Одеська область — від 144,6 до 156,6 грн

Полтавська область — від 126,0 до 154,5 грн

Рівненська область — від 119,5 до 154,2 грн

Сумська область — від 119,5 до 154,3 грн

Тернопільська область — від 120 до 152,5 грн

Харківська область — від 122 до 157,5 грн

Хмельницька область – від 122,1 до 155,5 грн

Черкаська область — від 124,0 до 157,2 грн

Чернівецька область – від 121,3 до 155,1 грн

Чернігівська область — від 123,5 до 156,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про нержавіючу сталь і скільки коштує здати 1 кг чермету в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.