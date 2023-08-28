Ціна за 1 г золота в Україні у серпні 2023

Золоті вироби на дівчині. Фото: fashiongonerogue.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — один із найважливіших металів для людства. Воно використовується в різних галузях, від ювелірних виробів та інвестицій до промисловості та медицини. Важливість золота для людства пояснюється його унікальними властивостями. Воно є м'яким, пластичним та легкоплавким металом. Золото також є одним із найрідкісніших і найдорожчих металів на Землі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у серпні.

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Цікаві факти про золото

Золото — один із м'яких металів, його твердість за шкалою Мооса становить всього 2,5. Це означає, що воно може бути легко подряпане нігтем або монетою. Однак, незважаючи на м'якість, золото є дуже важким металом. Його щільність становить 19,32 г/см³, що робить його одним із найщільніших металів у світі. Куля із чистого золота діаметром 46,2 мм має масу 1 кілограм. Ці унікальні властивості золота роблять його незамінним матеріалом для різноманітних застосувань. У ювелірній справі золото цінується за свій гарний блиск та довговічність. У промисловості золото використовується як каталізатор.

За історію людства було видобуто близько 161 тисячу тонн золота. З них близько 50% припадає на період із 1950 року. Ринкова вартість цього золота становить близько 9-10 трлн доларів. Це робить золото одним із найдорожчих металів у світі. Золото є найпопулярнішим об'єктом інвестицій, оскільки вважається надійним активом, який зберігає свою цінність навіть у періоди економічної нестабільності. Золото також є добрим засобом захисту від інфляції.

Світові золоті резерви становлять близько 32 тисячі тонн. Якби все це золото було розплавлене, то вийшло б куб зі стороною близько 12 метрів. Це говорить про те, що золото дуже рідкісний метал. Воно становить лише близько 0,0001% земної кори.

Найбільший у світі золотий самородок було знайдено 5 лютого 1869 року у Вікторії, Австралія. Два шахтарі на ім'я Джон Дізон та Річард Оутс виявили самородок під час пошукових робіт. Величезний шмат золота отримав назву Welcome Stranger, що означає "Здрастуйте, незнайомцю". Самородок важив 72 кілограми і був 61 сантиметр завдовжки. Його знайшли на невеликій глибині, всього близько 15 сантиметрів від поверхні землі.

Золото має високу теплопровідність, що означає, що воно швидко відводить тепло. Ця властивість використовується для захисту космічних літальних апаратів від перегріву. Золота фольга відбиває інфрачервоне випромінювання, яке є основним джерелом тепла. Також ця властивість використовується для захисту космонавтів від яскравого сонячного світла.

Як правильно здавати золото

Здавання золотих речей у ломбард — це найпростіший спосіб отримати гроші за непотрібні золоті предмети. В також можете спробувати продати їх колекціонерам або антикварам, але лише в тому випадку, якщо ці предмети мають художню або антикварну цінність.

З іншого боку, якщо у вас є брендові аксесуари, то можна спробувати продати їх на аукціоні або звернутися до спеціалізованих ломбардів, які займаються брендовими речами та годинниками. Такі місця зазвичай спеціалізуються на предметах вищої якості, що може збільшити вартість продажу.

Різні ломбарди пропонують різні умови для здавання золота. У деяких із них оцінка для кредиту чи продажу має однакову ціну. Інші місця пропонують вигідні тарифи для тих, хто бажає саме продати, а не закласти золото. Якщо вам важлива ціна, яку ви отримаєте за прикраси, і вони більше не потрібні, то краще вибрати ломбард із вигідними умовами для продажу, а не для кредиту.

Варто зауважити, що ціна за золото в ломбарді буде нижчою, ніж у магазині, тому що ціна на ручну роботу ювеліра не враховується. Остаточна вартість залежить від ваги прикраси, її стану та відповідності модним тенденціям.

Присутність каміння зазвичай не сильно впливає на загальну вартість. Зазвичай їхня вага віднімається від загальної ваги виробу. Якщо камінь дорогий, варто вибрати ломбард із досвідченими фахівцями для оцінки.

Багато ломбардів не приймають біле золото через перевірку на підробку. Біле золото схоже на платину, і на дешеві імітації.

Найвигідніше здавати в ломбарди звичайні золоті вироби, а також пошкоджені чи старі каблучки та сережки, бо вони цінуються лише за своє золото. Перед здаванням важливо очистити золоті предмети.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2231,13 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2224,44 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2208,82 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 735,54 грн/грам.

375 проба: 828,31 грн/грам.

500 проба: 1104,41 грн/грам.

583 проба: 1287,74 грн/грам.

585 проба: 1292,16 грн/грам.

750 проба: 1656,62 грн/грам.

900 проба: 1987,94 грн/грам.

916 проба: 2023,28 грн/грам.

925 проба: 2116,05 грн/грам.

999 проба: 2206,61грн/грам.

999,9 проба: 2208,60 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України, в залежності від проби та стану металу, починається від 737 грн за грам (375 проба) і може доходити до 2800 грн за грам (958 проба).

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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