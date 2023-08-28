Цена за 1 г золота в Украине в августе 2023

Золотые изделия на девушке. Фото: fashiongonerogue.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — один из важнейших металлов для человечества. Она используется в различных отраслях, от ювелирных изделий и инвестиций до промышленности и медицины. Важность золота для человечества объясняется его уникальными свойствами. Это мягкий, пластичный и легкоплавкий металл. Золото также является одним из самых редких и дорогих металлов на Земле.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в августе.

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Интересные факты о золоте

Золото — один из мягких металлов, его твердость по шкале Мооса составляет всего 2,5. Это означает, что оно может быть легко поцарапано ногтем или монетой. Однако, несмотря на мягкость, золото очень тяжелый металл. Его плотность составляет 19,32 г/см3, что делает его одним из самых плотных металлов в мире. Шар из чистого золота диаметром 46,2 мм имеет массу 1 кг. Эти уникальные свойства золота делают его незаменимым материалом для разных применений. В ювелирном деле золото ценится за свой хороший блеск и долговечность. В промышленности золото используется как катализатор.

За историю человечества было добыто около 161 тысячи тонн золота. Из них около 50% приходится на период с 1950 года. Рыночная стоимость этого золота составляет около 9-10 трлн долларов. Это делает золото одним из самых дорогих металлов в мире. Золото является самым популярным объектом инвестиций, поскольку считается надежным активом, сохраняющим свою ценность даже в периоды экономической нестабильности. Золото также хорошее средство защиты от инфляции.

Мировые золотые резервы составляют около 32 тысяч тонн. Если бы все это золото было расплавлено, то получилось бы куб со стороной около 12 метров. Это говорит о том, что золото очень редкий металл. Оно составляет всего около 0,0001% земной коры.

Крупнейший в мире золотой самородок был найден 5 февраля 1869 в Виктории, Австралия. Два шахтера по имени Джон Дизон и Ричард Оутс обнаружили самородок во время поисковых работ. Огромный кусок золота получил название Welcome Stranger, что означает "Здравствуйте, незнакомец". Самородок весил 72 килограмма и был 61 сантиметр в длину. Его обнаружили на небольшой глубине, всего около 15 сантиметров от поверхности земли.

Золото обладает высокой теплопроводностью, что означает, что оно быстро отводит тепло. Это свойство используется для защиты космических летательных аппаратов от перегрева. Золотая фольга отражает инфракрасное излучение, являющееся основным источником тепла. Также это свойство используется для защиты космонавтов от яркого солнечного света.

Как правильно сдавать золото

Сдача золотых вещей в ломбард — самый простой способ получить деньги за ненужные золотые предметы. Также можно попытаться продать их коллекционерам или антикварам, но только в том случае, если эти предметы имеют художественную или антикварную ценность.

С другой стороны, если у вас есть брендовые аксессуары, можно попробовать продать их на аукционе или обратиться к специализированным ломбардам, которые занимаются брендовыми вещами и часами. Такие места обычно специализируются на предметах более высокого качества, что может увеличить стоимость продаж.

Различные ломбарды предлагают разные условия для сдачи золота. В некоторых из них оценка для кредита или продаж имеет одинаковую цену. Другие места предлагают выгодные тарифы для желающих именно продать, а не заложить золото. Если вам важна цена, которую вы получите за украшения, и они больше не нужны, лучше выбрать ломбард с выгодными условиями для продажи, а не для кредита.

Следует заметить, что цена за золото в ломбарде будет ниже, чем в магазине, потому что цена на ручную работу ювелира не учитывается. Окончательная стоимость зависит от веса украшения, его состояния и соответствия модным тенденциям.

Присутствие камней обычно не сильно влияет на общую стоимость. Обычно их вес вычитается из общего веса изделия. Если камень дорог, стоит выбрать ломбард с опытными специалистами для оценки.

Многие ломбарды не принимают белое золото из-за проверки на подделку. Белое золото похоже на платину и на дешевые имитации.

Выгоднее всего сдавать в ломбарды обычные золотые изделия, а также поврежденные или старые кольца и серьги, потому что они ценятся только за свое золото. Перед сдачей важно очистить золотые предметы.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2231,13 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2224,44 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2208,82 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 735,54 грн/грамм.

375 проба: 828,31 грн/грамм.

500 проба: 1104,41 грн/грамм.

583 проба: 1287,74 грн/грамм.

585 проба: 1292,16 грн/грамм.

750 проба: 1656,62 грн/грамм.

900 проба: 1987,94 грн/грамм.

916 проба: 2023,28 грн/грамм.

925 проба: 2116,05 грн/грамм.

999 проба: 2206,61грн./грамм.

999,9 проба: 2208,60 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины, в зависимости от пробы и состояния металла, начинается от 737 грн. за грамм (375 проба) и может доходить до 2800 грн. за грамм (958 проба).

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы, золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.