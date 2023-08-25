Ціна на срібло в Україні у серпні 2023

Cрібні вироби на дівчині. Фото: fashiongonerogue.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло — це дорогоцінний метал, що використовується людством протягом багатьох тисячоліть. Воно має безліч корисних властивостей, які роблять його незамінним матеріалом у сферах електроніки, медицини, промисловості та ювелірному мистецтві. Поза цим, срібло є досить коштовним матеріалом, за який можна отримати гроші при його здачі у ломбард.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло в серпні.

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Цікаві факти про срібло

За даними Геологічної служби США, світові ресурси срібла оцінюються у 1300-1400 тис. тонн. Загальні запаси срібла у світі на кінець 2022 становили 876,8 тис. тонн, підтверджені 581,1 тис. тонн. Лідерами із запасів срібла є Мексика, Китай та Перу.

Срібло, яке раніше використовувалося головним чином для створення монет, прикрас та побутових предметів, тепер використовується у промисловості як "промисловий" метал. Так, до середини 1990-х років було накопичено близько 630-640 тис. тонн срібла по всьому світу. Більшість цього металу знаходиться в прикрасах, предметах декору, срібному посуді та церковних речах. Проте з приходом XXI століття понад 70% всього срібла використовують у промислових цілях.

За даними 2022 року, США, Японія та Індія були найбільшими споживачами срібла у світі. Їхня частка у світовому споживанні срібла становила 44,5%.

В Україні є приблизно десять місць, де видобувають різні метали разом із сріблом. Але насправді є всього два місця, де срібло видобувається як основний метал. Це Квасівське родовище на Закарпатті, де у гірській породі можна знайти від 20 до 400 грамів срібла на кожну тонну, та Журавське родовище на Донбасі, де вміст срібла варіюється від 35 до 1800 грамів на кожну тонну породи.

Слово silver походить від англосаксонського слова seolfor, яке, у свою чергу, походить від прагерманського кореня silbōr. Це слово було відоме як одне з англійських слів, якому неможливо знайти прикметник, тому що воно саме є прикметником. Проте в сучасній англійській мові є кілька прикметників, які можуть використовуватися з іменником silver, наприклад, silvery (сріблястий), argent (срібний) та silvern (посріблення).

Як правильно здавати срібло в ломбард

В Україні місця, де куди люди можуть принести срібні речі на продаж, чи в якості застави — це ломбарди. Туди можна приносити, прикраси, посуд та інші срібні предмети.

Втім, слід пам'ятати, що ломбарди найбільше цікавляться речами, що мають художню цінність. Це можуть бути старовинні предмети, вироби із відомих марок, рідкісні речі, зроблені певними майстрами тощо. Звичайні вироби зі срібла вони оцінять за ціною самого металу.

Також, деякі ломбарди можуть не зацікавитися купівлею срібла через його низьку вартість. Але якщо у вас є вироби із срібла з пробою 925, то вам не варто турбуватися. Водночас посріблені речі можуть бути оцінені тільки як металобрухт.

Ось кілька порад, як підготувати ваші срібні речі до продажу в ломбард.

Ретельно очистіть вироби від бруду та пилу. Використовуйте м'яку щітку або ганчірку, щоб акуратно видалити забруднення. Якщо вироби мають плями або окиснення, можна використовувати спеціальні засоби для чищення срібла.

Ретельно огляньте кожний виріб. Запишіть видимі пошкодження, подряпини, вм'ятини та інші недоліки. Це допоможе пояснити стан виробу працівнику ломбарду і уникнути спірних ситуацій.

Відсортуйте вироби за типом та вагою. Якщо у вас є предмети з дорогоцінним камінням, їх також варто виділяти та оцінювати окремо. Зважування виробів може бути корисним, щоб мати уявлення про їхню вагу і, таким чином, приблизно оцінити вартість.

Перед походом до ломбарду, вивчіть поточні ціни на срібло та дорогоцінні метали. Це допоможе вам мати уявлення про те, яка ціна може бути розумною. В цьому вам стане в нагоді наша стаття.

Якщо у вас є оригінальні упаковки, сертифікати або інші документи, що підтверджують справжність чи вартість виробів, не забудьте взяти їх із собою.

У ломбарді обговоріть пропоновані ціни та умови. Якщо у вас є інформація про поточну вартість срібла та стан ваших виробів, ви будете більш підготовлені до переговорів.

Відвідайте кілька різних ломбардів, щоб порівняти умови та пропозиції. Не обов'язково вибирати перший-ліпший. Не поспішайте відразу приймати пропозицію ломбарду. Якщо вона здається вам не вигідною, ви можете спробувати здати вироби в іншому місці.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 27,21 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів — 26,32 грн/г.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,87

500 проба: 13,16

750 проба: 19,74

800 проба: 21,06

830 проба: 21,85

875 проба: 23,03

900 проба: 23,69

916 проба: 24,11

925 проба: 24,35

960 проба: 25,27

999 проба: 26,29

999,9 проба: 26,32

Середня ціна на срібло в ломбардах України починається від 9,46 грн за грам і може доходити до 32 грн за грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавіючу сталь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.