Цена на серебро в Украине в августе 2023

Старые серебряные изделия. Фото: etsystatic.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро – это драгоценный металл, используемый человечеством на протяжении многих тысячелетий. Оно обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым материалом в сферах электроники, медицины, промышленности и ювелирном искусстве. Кроме этого, серебро является достаточно ценным материалом, за который можно получить деньги при его сдаче в ломбард.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в августе.

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Интересные факты о серебре

По данным Геологической службы США, мировые ресурсы серебра оцениваются в 1300–1400 тыс. тонн. Общие запасы серебра в мире на конец 2022 г. составляли 876,8 тыс. тонн, подтверждены 581,1 тыс. тонн. Лидерами по запасам серебра являются Мексика, Китай и Перу.

Серебро, ранее использовавшееся главным образом для создания монет, украшений и бытовых предметов, теперь используется в промышленности как "промышленный" металл. Так, к середине 1990-х годов было накоплено около 630-640 тысяч тонн серебра по всему миру. Большинство этого металла находится в украшениях, предметах декора, серебряной посуде и церковных вещах. Однако с приходом XXI века более 70% всего серебра используется в промышленных целях.

По данным 2022 года, США, Япония и Индия являлись крупнейшими потребителями серебра в мире. Их доля в мировом потреблении серебра составила 44,5%.

В Украине есть примерно десять мест, где добывают разные металлы вместе с серебром. Но есть всего два места, где серебро добывается как основной металл. Квасовское месторождение на Закарпатье, где в горной породе можно найти от 20 до 400 граммов серебра на каждую тонну, и Журавское месторождение на Донбассе, где содержание серебра варьируется от 35 до 1800 граммов на каждую тонну породы.

Слово silver происходит от англосаксонского слова seolfor, которое, в свою очередь, происходит от прагерманского корня silbor. Это слово было известно как одно из английских слов, которому невозможно найти прилагательное, потому что оно самое прилагательное. Однако в современном английском языке есть несколько прилагательных, которые могут использоваться с существительным silver, например, silvery (серебристый), argent (серебряный) и silvern (серебряный).

Как правильно сдавать серебро в ломбард

В Украине места, где куда люди могут принести серебряные вещи на продажу или в качестве залога, — это ломбарды. Туда можно приносить украшения, посуду и другие серебряные предметы.

Впрочем, следует помнить, что ломбарды больше всего интересуются вещами, обладающими художественной ценностью. Это могут быть старинные предметы, изделия из известных марок, редкие вещи, сделанные определенными мастерами. Обычные изделия из серебра оценят по цене самого металла.

Также некоторые ломбарды могут не заинтересоваться покупкой серебра из-за его низкой стоимости. Но если у вас есть изделия из серебра с пробой 925, то вам не следует беспокоиться. В то же время посеребренные вещи могут быть оценены только как металлолом.

Вот несколько советов, как подготовить ваши серебряные вещи к продаже в ломбард :

Тщательно очистите изделия от пыли и грязи. Используйте мягкую щетку или тряпку, чтобы аккуратно удалить загрязнение. Если изделия имеют пятна или окисление, можно использовать специальные чистящие средства серебра.

Тщательно осмотрите каждое изделие. Запишите видимые повреждения, царапины, вмятины и другие недостатки. Это поможет объяснить состояние изделия работнику ломбарда и избежать спорных ситуаций.

Отсортируйте изделия по типу и весу. Если у вас есть предметы с драгоценными камнями, их также следует выделять и оценивать отдельно. Взвешивание изделий может быть полезным, чтобы иметь представление об их весе и, таким образом, приблизительно оценить стоимость.

Перед походом в ломбард, изучите текущие цены на серебро и драгоценные металлы. Это поможет вам иметь представление о том, какая цена может быть разумной. В этом вам пригодится наша статья.

Если у вас есть оригинальные упаковки, сертификаты или другие документы подтверждающие подлинность или стоимость изделий, не забудьте взять их с собой.

В ломбарде обсудите предлагаемые цены и условия. Если у вас есть информация о текущей стоимости серебра и состоянии ваших изделий, вы будете более подготовлены к переговорам.

Посетите несколько разных ломбардов, чтобы сравнить условия и предложения. Не обязательно выбирать первый попавшийся. Не торопитесь сразу принимать предложение ломбарда. Если она кажется вам невыгодной, вы можете попытаться сдать изделия в другом месте.

Цены на серебро в Украине.

Закупочные цены на серебро от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 27,21 грн/ч.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 26,32

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины:

375 проба: 9,87

500 проба: 13,16

750 проба: 19,74

800 проба: 21,06

830 проба: 21,85

875 проба: 23,03

900 проба: 23,69

916 проба: 24,11

925 проба: 24,35

960 проба: 25,27

999 проба: 26,29

999,9 проба: 26,32

Средняя цена серебра в ломбардах Украины начинается от 9,46 грн за грамм и может доходить до 32 грн за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.