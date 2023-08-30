Ціни на мідь в Україні: скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у серпні

Звалище брухту. Фото: aradbranding.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це унікальний метал, який має низку цінних властивостей. Вона має високу електропровідність, теплопровідність, пластичність, стійкість до корозії та привабливий зовнішній вигляд. Завдяки цьому мідь знаходить широке застосування в різних галузях промисловості, будівництва та побуту. А ще це один із найбільш перероблюваних металів у світі. Мідь можна переробляти нескінченну кількість разів без втрати якості.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у серпні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь – це дуже поширений метал. Вона становить близько 0,006% маси земної кори. Крім того, мідь можна знайти в океанах, в атмосфері і навіть у космосі. Мідь э навіть на поверхні Марса. Вони була виявлена в 2004 році марсоходом Spirit. Дослідження показали, що мідь міститься в марсіанському ґрунті та породах.

Кров у ссавців червоного кольору завдяки тому, що міститься білок гемоглобін, який містить залізо. У восьминогів та інших головоногих молюсків замість заліза у крові міститься мідь, тому вона має блакитний колір.

Срібло має найвищу електропровідність серед усіх металів. Однак воно також є одним із найдорожчих металів. Тому мідь, яка має електропровідність всього на 6% нижче, ніж у срібла, є кращим матеріалом для виробництва проводів та електроніки.

Мідь має антибактеріальні та противірусні властивості. Вона може вбивати чи інактивувати бактерії, віруси та інші мікроорганізми. Дослідження показали, що мідь може бути ефективним засобом для запобігання та контролю інфекцій у лікарнях. Наприклад, мідні поверхні можуть зменшити кількість бактерій на 99%.

Близько 80% всіх мідних виробів переробляються та використовуються повторно. Крім того, мідь легко переробляється та може бути використана повторно без втрати якості.

Як переробляють мідь

Переробка міді — це процес, при якому з мідного брухту та відходів виходить новий мідний метал. Перероблена мідь має таку ж якість, як первинна мідь, тому вона може бути використана для виробництва нових виробів.

Процес переробки міді можна поділити на кілька етапів. Це збір та сортування брухту та відходів, їх очищення, переплавлення, та рафінування.

Першим етапом переробки міді є збір та сортування брухту та відходів. Лом та відходи міді можуть бути отримані з різних джерел, таких як:

Електроніка

Будівництво

Транспорт

Промисловість

На етапі очищення брухту та відходів видаляються домішки та забруднення, такі як сірка, залізо, цинк та інші метали. Очищення може здійснюватися механічним, хімічним чи термічним способом.

На етапі переплавлення брухту та відходів вони розплавляються у печах. При цьому домішки та забруднення видаляються у вигляді шлаку.

На етапі рафінування мідь очищається до потрібної чистоти. Рафінування може здійснюватись методом електролізу або іншими способами.

Як правильно здавати мідь у пункти прийому

Як було згадано раніше, мідь є цінним металом, який знаходить застосування в різних галузях промисловості. Вартість міді на пунктах прийому вторинної сировини може значно змінюватись в залежності від її стану, наявності домішок, форми матеріалу, а також в залежності від конкретного пункту прийому.

Для отримання найвигіднішої грошової винагороди при здаванні мідного брухту необхідно виконати ряд нескладних етапів перед тим, як принести його на пункт прийому вторинної сировини.

Рекомендується очистити мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших видів металів. Брухт, що містить велику кількість міді, наприклад, мідь для прокатки, має найбільшу вартість і буде оцінений вище.

Також слід врахувати, що мідні кабелі з сильним окисленням матимуть нижчу вартість.

На пунктах прийому із задоволенням приймають кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання із мідних сплавів, мідні труби та резервуари від кондиціонерів, а також теплообмінники із мідними трубками.

Ціни на мідь в Україні

Ціни на 1 кг міді залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 181,1 до 257,5 грн.

Вінницька область — від 183,4 до 229,3 грн.

Волинська область — від 182,6 до 226 грн.

Дніпропетровська область — від 183,4 до 248,1 грн.

Житомирська область — від 183,6 до 236,8 грн.

Закарпатська область — від 180,3 до 228,2 грн.

Запорізька область — від 186,2 до 236,4 грн.

Івано-Франківська область — від 182,8 до 242 грн.

Кіровоградська область — від 181,2 до 228,6 грн.

Львівська область — від 168 до 214,4 грн.

Миколаївська область — від 185,7 до 247,1 грн.

Одеська область — від 187,2 до 225,8 грн.

Полтавська область — від 187,3 до 250,2 грн.

Рівненська область — від 186,2 до 230,4 грн.

Сумська область — від 190,3 до 235,4 грн.

Тернопільська область — від 185,2 до 228,7 грн.

Хмельницька область — від 190,1 до 240,2 грн.

Черкаська область — від 188,3 до 228,5 грн.

Чернівецька область — від 185,6 до 225,4 грн.

Чернігівська область — від 185,4 до 245 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про нержавіючу сталь і скільки коштує здати 1 кг чермету в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.