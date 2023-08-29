Ціни на брухт чорного металу в Україні 28 серпня 2023 року

Звалище брухту. Фото: filmthreat.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорний метал — це сплав заліза та вуглецю з вмістом вуглецю від 0,02 до 2,1% — чугун та сталь. Він має темно-сірий або чорний колір, звідси назва. Чермет має високу міцність і твердість, але при цьому легко піддається обробці. Він використовується в різних областях, включаючи будівництво, машинобудування, виробництво інструментів і обладнання. Чермет також використовується у виготовленні зброї, боєприпасів та інших військових виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні в серпні.

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Після початку випробувань ядерної зброї в атмосфері рівень фонового випромінювання Землі значно зріс. Це пов'язано з тим, що ядерні вибухи викидають в атмосферу велику кількість радіонуклідів, які осідають на поверхні землі та у воді. В результаті сучасна сталь містить деяку кількість радіонуклідів, які можуть спотворювати показання приладів, призначених для виявлення радіації. Тому виготовлення таких приладів використовується сталь доядерної епохи. Така сталь може бути отримана з кораблів, що затонули, які були побудовані до початку ядерних випробувань.

Носову частину військового транспортного корабля USS New York виготовили з семи тонн сталі, витягнутої із завалів Світового торгового центру. Ця сталь була обрана для виготовлення носової частини корабля як символ пам'яті жертв теракту 11 вересня. Корабель був побудований у 2009 році і зараз перебуває у складі ВМС США.

Переробка металів є одним із найбільш ефективних способів скорочення споживання природних ресурсів та зниження впливу на навколишнє середовище. У разі сталі переробка дозволяє заощадити до 70% енергії, необхідної для виробництва нового металу із залізної руди. В даний час у світі переробляється близько 42,3% сталі. Це означає, що щорічно переробляється близько 1,5 мільярдів тонн сталі.

Здавання сталі та її переробка приносять значну економію сировини та енергії. Так, 1 тонна переробленої сталі дозволяє заощадити 1,5 тонни залізняку, 565 кг вугілля та 190 кг вапняку.

Згідно з сучасними науковими уявленнями ядро Землі має радіус близько 1220 кілометрів і складається із заліза та нікелю. Воно перебуває під величезним тиском, що сягає 360 мільярдів атмосфер. Цей тиск настільки великий, що залізо у внутрішньому ядрі знаходиться у твердому стані, незважаючи на високу температуру, яка може досягати 5500 градусів за Цельсієм.

Як правильно здавати металобрухт у пункти прийому

Джерелом для створення металів є залізняк. Втім, його запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних часових та енергетичних витрат. Більше того, слід враховувати, що ці процеси також негативно впливають на навколишнє середовище.

Таким чином здавання металобрухту в пункти прийому вторинної сировини може виявитися надзвичайно корисним. Переробкою металевих виробів, які раніше були у вжитку, можна не тільки скоротити екологічні збитки, а й заробити непогані гроші.

Людям, які вперше збираються здати металобрухт, слід звернути увагу на такі аспекти:

Особливу увагу слід приділити невеликим деталям та виробам, оскільки вони становлять більший інтерес для пунктів прийому металу. Це пояснюється тим, що обробка та перевезення таких елементів простіше та економічно вигідніше.

Габаритні конструкції будуть оцінені нижче в ціні, оскільки їхнє транспортування та зважування є більш трудомісткими процесами. Важливо враховувати, що вартість металобрухту також може зменшитись, якщо потрібно використовувати різальне обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням у прес.

Підготувати металобрухт до здачі можна так:

Розсортувати брухт на чорні та кольорові метали:

Відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої: нержавіюча сталь має більш високу вартість.

Розібрати складні вироби з неметалевими частинами.

Очистити брухт від забруднень, що знижують ціну: видалити іржу, забруднення, теплоізоляцію, азбест. Деякі компанії приймають ізольовані дроти, але за більш низькою ціною.

Розрізати складні та довгомірні конструкції, листові матеріали: це полегшить транспортування та зважування. Деякі скупники металобрухту надають цю послугу, але це також може негативно вплинути на ціну.

Здавати одразу велику кількість металобрухту. Це може підвищити кінцеву ціну вашого металобрухту.

Ціни на чорний метал в Україні

Ціни на 1 кг чорних металів в залежності від виду та стану металобрухту:

Київська область – від 3,5 до 5,5 грн.

Вінницька область - від 3 до 5 грн.

Волинська область - від 4 до 7 грн.

Дніпропетровська область – від 3,5 до 7 грн.

Житомирська область - від 3 до 6 грн.

Закарпатська область - від 2 до 7 грн.

Запорізька область – від 3 до 7 грн.

Івано-Франківська область – від 3,5 до 7 грн.

Кіровоградська область - від 2,5 до 6,5 грн.

Львівська область – від 3,0 до 6,5 грн.

Миколаївська область - від 2,5 до 6,5 грн.

Одеська область - від 3 до 7 грн.

Полтавська область - від 2,5 до 6 грн.

Рівненська область - від 3 до 6 грн.

Сумська область - від 3 до 6 грн.

Тернопільська область – від 3 до 5 грн.

Хмельницька область – від 3 до 7 грн.

Черкаська область – від 2,5 до 5 грн.

Чернівецька область – від 3 до 7 грн.

Чернігівська область - від 3 до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про нержавіючу сталь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.