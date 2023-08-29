Цены на металлолом черного металла в Украине 28 августа 2023 года

Свалка металлолома. Фото: filmthreat.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черный металл – это сплав железа и углерода с содержанием углерода от 0,02 до 2,1% – чугун и сталь. Он имеет темно-серый или черный цвет, отсюда название. Чермет обладает высокой прочностью и жесткостью, но при этом легко поддается обработке. Он используется в разных областях, включая строительство, машиностроение, производство инструментов и оборудования. Чермет также используется для изготовления оружия, боеприпасов и других военных изделий.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.

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После начала испытаний ядерного оружия в атмосфере уровень фонового излучения на Земле значительно возрос. Это связано с тем, что ядерные взрывы выбрасывают в атмосферу большое количество радионуклидов, которые оседают на земле и в воде. В результате современная сталь содержит некоторое количество радионуклидов, которые могут искажать показания приборов, предназначенных для обнаружения радиации. Поэтому для изготовления таких приборов используется сталь доядерной эпохи. Такая сталь может быть получена из затонувших кораблей, которые были построены до начала ядерных испытаний.

Носовую часть военного транспортного корабля USS New York изготовили из семи тонн стали, извлеченной из завалов Всемирного торгового центра. Эта сталь была выбрана для изготовления носовой части корабля в качестве символа памяти жертв теракта 11 сентября. Корабль был построен в 2009 году и сейчас находится в составе ВМС США.

Переработка металлов является одним из наиболее эффективных способов сокращения потребления природных ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду. Так, переработка стали позволяет сэкономить до 70% энергии, необходимой для производства нового металла из железной руды. В настоящее время в мире перерабатывается около 42,3% созданной стали. Это означает, что ежегодно перерабатывается около 1,5 миллиарда тонн стали.

Сдача стали и ее переработка приносят значительную экономию сырья и энергии. Так, 1 тонна переработанной стали позволяет сэкономить 1,5 тонны железной руды, 565 кг угля и 190 кг известняка.

Согласно современным научным представлениямя ядро Земли имеет радиус около 1220 км и состоит из железа и никеля. Оно находится под огромным давлением, достигающим 360 миллиардов атмосфер. Это давление настолько велико, что железо во внутреннем ядре находится в твердом состоянии, несмотря на высокую температуру, которая может достигать 5500 градусов Цельсия.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Источником для создания металлов является железная руда. Впрочем, его запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных временных и энергетических затрат. Более того, следует учитывать, что эти процессы также оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Таким образом, сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может оказаться чрезвычайно полезной. Переработкой ранее бывших в употреблении металлических изделий можно не только сократить экологический ущерб, но и заработать неплохие деньги.

Людям, впервые собирающимся сдать металлолом, следует обратить внимание на следующие аспекты:

Особое внимание следует уделить небольшим деталям и изделиям, поскольку они представляют больший интерес для пунктов приема металла. Это объясняется тем, что обработка и перевозка таких элементов проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции будут оценены ниже в цене, поскольку их транспортировка и взвешивание являются более трудоемкими процессами. Важно учитывать, что стоимость металлолома также может уменьшиться, если нужно использовать режущее оборудование для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Подготовить металлолом к сдаче можно так:

Рассортировать лом на черные и цветные металлы:

Отделить нержавеющую сталь от углеродистой: нержавеющая сталь имеет более высокую стоимость.

Разобрать скложные изделия с неметаллическими частями.

Очистить лом от загрязнений, снижающих цену: удалить ржавчину, загрязнение, теплоизоляцию, асбест. Некоторые компании принимают изолированные провода, но по более низкой цене.

Разрезать сложные и длинномерные конструкции, листовые материалы: это облегчит транспортировку и взвешивание. Некоторые скупщики металлолома предоставляют эту услугу, но это также может негативно повлиять на цену.

Сдавать сразу большое количество металлолома. Это может повысить конечную цену вашего металлолома.

Цены на черный металл в Украине.

Цены на 1 кг черных металлов в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область – от 3,5 до 5,5 грн.

Винницкая область – от 3 до 5 грн.

Волынская область – от 4 до 7 грн.

Днепропетровская область – от 3,5 до 7 грн.

Житомирская область – от 3 до 6 грн.

Закарпатская область – от 2 до 7 грн.

Запорожская область – от 3 до 7 грн.

Ивано-Франковская область – от 3,5 до 7 грн.

Кировоградская область – от 2,5 до 6,5 грн.

Львовская область – от 3,0 до 6,5 грн.

Николаевская область – от 2,5 до 6,5 грн.

Одесская область – от 3 до 7 грн.

Полтавская область – от 2,5 до 6 грн.

Ровенская область – от 3 до 6 грн.

Сумская область – от 3 до 6 грн.

Тернопольская область – от 3 до 5 грн.

Хмельницкая область – от 3 до 7 грн.

Черкасская область – от 2,5 до 5 грн.

Черновицкая область – от 3 до 7 грн.

Черниговская область – от 3 до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о нержавеющей стали в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.