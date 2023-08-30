Цены на медь в Украине: сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в августе

Свалка металлолома. Фото: aradbranding.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это уникальный металл, обладающий рядом ценных свойств. Она имеет высокую электропроводность, теплопроводность, пластичность, коррозионную стойкость и привлекательный внешний вид. Благодаря этому медь обрела широкое применение в различных отраслях промышленности, строительства и быта. А еще это один из самых перерабатываемых металлов в мире. Медь можно перерабатывать нескончаемое количество раз без утраты свойств.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в августе.

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Интересные факты о меди

Медь – это очень распространенный металл. Вина составляет около 0,006 % массы земной коры. Не считая того, медь можно отыскать в океанах, в атмосфере и даже в космосе. Медь даже на поверхности Марса. Они были обнаружены в 2004 году марсоходом Spirit. Исследования показали, что медь содержится в марсианской почве и породах.

Кровь у млекопитающих красного цвета благодаря тому, что содержится белок гемоглобин, содержащий железо. У осьминогов и других головоногих моллюсков вместо железа в крови содержится медь, поэтому она имеет голубой цвет.

Серебро обладает высокой электропроводностью среди всех металлов. Однако оно также является одним из самых дорогих металлов. Поэтому медь, имеющая электропроводность всего на 6% ниже, чем у серебра, является лучшим материалом для производства проводов и электроники.

Медь обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Она может убивать или инактивировать бактерии, вирусы и другие микроорганизмы. Исследования показали, что медь может быть эффективным средством предотвращения и контроля инфекций в больницах. К примеру, медные поверхности могут уменьшить количество бактерий на 99%.

Около 80% всех медных изделий перерабатывается и используется повторно. Кроме того, медь легко перерабатывается и может использоваться повторно без потери качества.

Как перерабатывают медь

Переработка меди – это процесс, при котором из медного лома и отходов выходит новый медный металл. Переработанная медь имеет такое же качество, как и первичная медь, поэтому она может быть использована для производства новых изделий.

Процесс переработки меди можно поделить на несколько этапов. Это сбор и сортировка лома и отходов, их очистка, переплавка и рафинирование.

Первым этапом переработки меди является сбор и сортировка лома и отходов. Лом и отходы меди могут быть получены из различных источников, таких как:

Электроника

Строительство

Транспорт

Промышленность

На этапе очистки лома и отходов удаляются примеси и загрязнения, такие как сера, железо, цинк и другие металлы. Очистка может производиться механическим, химическим или термическим способом.

На этапе переплавки лома и отходов они расплавляются в печах. При этом примеси и загрязнения удаляются в виде шлака.

На этапе рафинирования медь очищается до требуемой чистоты. Рафинирование может производиться методом электролиза или другими способами.

Как правильно сдавать медь в пункты приема

Как было упомянуто ранее, медь является ценным металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Стоимость меди на пунктах приема вторичного сырья может значительно изменяться в зависимости от состояния, наличия примесей, формы материала, а также в зависимости от конкретного пункта приема.

Для получения выгодного денежного вознаграждения при сдаче медного лома необходимо выполнить ряд несложных этапов перед тем, как принести его на пункт приема вторичного сырья.

Рекомендуется очистить медные изделия от посторонних материалов и других видов металлов. Брук, содержащий большое количество меди, например, медь для прокатки, имеет наибольшую стоимость и будет оценен выше.

Также следует учесть, что медные кабели с сильным окислением будут иметь более низкую стоимость.

В пунктах приема с удовольствием принимают кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары от кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Цены на медь.

Цены на 1 кг меди в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 181,1 до 257,5 грн.

Винницкая область — от 183,4 до 229,3 грн.

Волынская область — от 182,6 до 226 грн.

Днепропетровская область — от 183,4 до 248,1 грн.

Житомирская область — от 183,6 до 236,8 грн.

Закарпатская область — от 180,3 до 228,2 грн.

Запорожская область — от 186,2 до 236,4 грн.

Ивано-Франковская область — от 182,8 до 242 грн.

Кировоградская область — от 181,2 до 228,6 грн.

Львовская область — от 168 до 214,4 грн.

Николаевская область — от 185,7 до 247,1 грн.

Одесская область — от 187,2 до 225,8 грн.

Полтавская область — от 187,3 до 250,2 грн.

Ровенская область — от 186,2 до 230,4 грн.

Сумская область — от 190,3 до 235,4 грн.

Тернопольская область — от 185,2 до 228,7 грн.

Хмельницкая область — от 190,1 до 240,2 грн.

Черкасская область — от 188,3 до 228,5 грн.

Черновицкая область — от 185,6 до 225,4 грн.

Черниговская область — от 185,4 до 245 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

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