Ціни на алюміній в Україні 31 серпня 2023

Брухт алюмінію. Фото: groupevessiere.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це другий за поширеністю елемент у земній корі після кисню. Цей метал надзвичайно легкий, міцний та стійкий до корозії. Ці властивості роблять алюміній унікальним матеріалом, який широко застосовується в різних областях: будівництві, електроніці, транспортобудуванні, для виготовлення кузовів автомобілів та упаковки. крім того, це один із найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Переробка алюмінію потребує лише 5% енергії, необхідної для виробництва первинного алюмінію.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у серпні.

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Цікаві факти про алюміній

Близько третини всіх напоїв у світі, що надходять у роздрібний продаж, розливаються в алюмінієві банки. Вони легкі та міцні, що робить їх зручними для транспортування та зберігання. Вони також герметичні, що дозволяє зберегти напої свіжими та смачними. Крім того, алюмінієві банки легко переробляються, що допомагає захистити довкілля.

Оксид алюмінію, або корунд, є твердою, прозорою або напівпрозорою кристалічною формою оксиду алюмінію. Він є одним із найпоширеніших мінералів у земній корі. При нагріванні до 2200 градусів оксид алюмінію плавиться і перетворюється на розплав. Цей розплав потім охолоджується та кристалізується, утворюючи штучний сапфір.

До середини XIX століття алюміній був надзвичайно рідкісним та дорогим металом. Його отримували шляхом електролізу оксиду алюмінію, що було дуже енергоємним процесом. В результаті алюміній був дорожчий за золото. Тому алюміній використовувався в основному для виготовлення ювелірних прикрас. Алюмінієві прикраси були дуже популярними у вікторіанській Англії.

Алюміній утворює метали фактично з усіма металами. Це з тим, що алюміній має високу хімічну активність. Найбільш поширеними легуючими елементами алюмінію є мідь, марганець, кремній та цинк. Ці елементи покращують властивості алюмінію, такі як міцність, твердість, жароміцність та стійкість до корозії.

Алюміній має відмінну відбивну здатність. Його коефіцієнт відбиття становить близько 95%. Це означає, що цей метал відбиває близько 95% падаючого на нього світла. Тому алюміній використовується для виготовлення дзеркал.

Як правильно здавати алюміній в пункти прийома

Ціни на алюміній при здачі його у пункти прийому вторинної сировини залежать від вмісту домішок та стану металу. Наприклад, найціннішою вважається електротехнічна алюмінієва продукція, що включає дроти, кабелі, розподільні щити та реле. Алюмінієві профілі також можуть принести значний прибуток.

В той же час звичайна алюмінієва стружка і алюмінієві банки мають нижчу вартість.

Щоб отримати максимальний прибуток від здавання алюмінієвого брухту важливо звертати увагу на стан матеріалу. Кожен вид алюмінієвого брухту має свої стандарти якості та зовнішнього вигляду, на які варто звернути увагу.

Ось кілька загальних рекомендацій щодо підготовки алюмінієвого брухту до здачі:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за типом і станом. Це дозволить отримати більш високі ціни, оскільки різні види алюмінію, як ми писали вище, можуть мати різну вартість.

Очистіть алюмінієвий брухт від непотрібних домішок, таких як пластик або скло. Чим чистіший матеріал, тим вища ймовірність отримати більш високу ціну.

Бажано також позбутися ізоляції на кабелях та проводах. При переплавленні необхідний тільки чистий метал, а пластикова або текстильна оболонка може лише збільшити загальну вагу на етапі приймання, що потім врахується в оцінці металу. У деяких пунктах прийому вторинної сировини цю операцію виконують не зовсім точно і це може бути не на користь того, хто здає метал.

Також слід усунути сліди корозії. Хоча алюміній стійкий до іржі, він може все ж таки зберігати забруднення від інших матеріалів.

Часто пункти прийому надають вигідніші умови оптовим постачальникам. Тому краще накопичити алюмінієвий брухт і здати його оптом.

Ціни на алюміній в Україні

Ціни на 1 кг алюмінію (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 40,10 до 45,90 грн

Вінницька область — від 38,50 до 43,30 грн

Волинська область — 383,80 до 43,90 грн

Дніпропетровська область — від 44,10 до 47,15 грн

Житомирська область — від 39,25 до 45,35 грн

Закарпатська область — від 41,75 до 45,85 грн

Запорізька область — від 42,35 до 46,45 грн

Івано-Франківська область — від 39,00 до 43,10 грн

Кіровоградська область — від 41,90 до 45,00 грн

Львівська область — від 41,55 до 45,65 грн

Миколаївська область — від 42,15 до 46,25 грн

Одеська область — від 40,85 до 45,95 грн

Полтавська область — від 43,30 до 46,40 грн

Рівненська область — від 40,05 до 44,15 грн

Сумська область — від 41,40 до 46,50 грн

Тернопільська область від — 40,55 до 44,65 грн

Харківська область від — 41,40 до 46,50 грн

Хмельницька область — від 39,10 до 45,20 грн

Черкаська область — 41,25 до 45,35 грн

Чернівецька область — від 42,90 до 46,00 грн

Чернігівська область — від 43,80 до 46,90 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про нержавіючу сталь і скільки коштує здати 1 кг чермету в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.