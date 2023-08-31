Цены на алюминий в Украине 31 августа 2023

Лом алюминия. Фото: groupevessiere.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий – это второй по распространенности элемент в земной коре после кислорода. Этот металл очень легок, прочен и устойчив к коррозии. Эти свойства делают алюминий уникальным материалом, широко применяемым в различных областях: строительстве, электронике, транспортостроении, для изготовления кузовов автомобилей и упаковки. кроме того, это один из самых перерабатываемых материалов в мире. Переработка алюминия требует всего 5% энергии, необходимой для производства первичного алюминия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в августе.

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Интересные факты об алюминии

Около трети всех напитков в мире, поступающих в розничную продажу, разливаются в алюминиевые банки. Они легкие и прочные, что делает их удобными для транспортировки и хранения. Они также герметичны, что позволяет сохранить напитки свежими и вкусными. Кроме того, алюминиевые банки легко перерабатываются, что помогает защитить окружающую среду.

Оксид алюминия или корунд является твердой, прозрачной или полупрозрачной кристаллической формой оксида алюминия. Он является одним из самых распространенных минералов в земной коре. При нагревании до 2200 градусов оксид алюминия плавится и превращается в расплав. Этот расплав затем охлаждается и кристаллизуется, образуя искусственный сапфир.

До середины XIX века алюминий был очень редким и дорогостоящим металлом. Его получали путем электролиза оксида алюминия, что являлось очень энергоемким процессом. В результате алюминий был дороже золота. Потому алюминий использовался в основном для изготовления ювелирных украшений. Алюминиевые украшения были очень популярны в викторианской Англии.

Алюминий образует металлы практически со всеми сплавами. Это связано с тем, что алюминий обладает высокой химической активностью. Наиболее распространенными легирующими элементами алюминия медь, марганец, кремний и цинк. Эти элементы улучшают свойства алюминия, такие как прочность, жесткость, жаропрочность и стойкость к коррозии.

Алюминий обладает отличной отражательной способностью. Его коэффициент отражения составляет около 95%. Это означает, что этот металл отражает около 95% падающего на него света. Потому алюминий используется для изготовления зеркал.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче его в пункты приема вторичного сырья зависят от содержания примесей и состояния металла. К примеру, наиболее ценной считается электротехническая алюминиевая продукция, включающая провода, кабели, распределительные щиты и реле. Алюминиевые профили также могут принести значительную прибыль.

В то же время обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки имеют более низкую стоимость.

Чтобы получить максимальную прибыль от сдачи алюминиевого лома важно обращать внимание на состояние материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, на которые следует обратить внимание.

Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

Классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию. Это позволит получить более высокие цены, поскольку разные виды алюминия, как мы писали выше, могут иметь разную стоимость.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем выше вероятность получить более высокую цену.

Желательно также избавиться от изоляции на кабелях и проводах. При переплавке необходим только чистый металл, а пластиковая или текстильная оболочка может только увеличить общий вес на этапе приемки, что затем учтется при оценке металла. В некоторых пунктах приема вторичного сырья эту операцию выполняют не совсем точно и это может быть не в пользу сдающего металл.

Также следует устранить следы коррозии. Хотя алюминий устойчив к ржавчине, он может все же сохранять загрязнение от других материалов.

Часто пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам. Поэтому лучше накопить алюминиевый лом и сдать его оптом.

Цены на алюминий в Украине.

Цены на 1 кг алюминия (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 40,10 до 45,90 грн

Винницкая область — от 38,50 до 43,30 грн

Волынская область — 383,80 до 43,90 грн

Днепропетровская область — от 44,10 до 47,15 грн

Житомирская область — от 39,25 до 45,35 грн

Закарпатская область — от 41,75 до 45,85 грн

Запорожская область — от 42,35 до 46,45 грн

Ивано-Франковская область — от 39,00 до 43,10 грн

Кировоградская область — от 41,90 до 45,00 грн

Львовская область — от 41,55 до 45,65 грн

Николаевская область — от 42,15 до 46,25 грн

Одесская область — от 40,85 до 45,95 грн

Полтавская область — от 43,30 до 46,40 грн

Ровенская область — от 40,05 до 44,15 грн

Сумская область — от 41,40 до 46,50 грн

Тернопольская область от — 40,55 до 44,65 грн

Харьковская область от — 41,40 до 46,50 грн

Хмельницкая область — от 39,10 до 45,20 грн

Черкасская область — 41,25 до 45,35 грн

Черновицкая область — от 42,90 до 46,00 грн

Черниговская область — от 43,80 до 46,90 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о нержавейке и сколько стоит сдать 1 кг чермета в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.