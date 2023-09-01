Цены на латунь в Украине по состоянию на 1 сентября 2023

Лом латуни. Фото: scrapad.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, обладающий множеством полезных свойств. Он прочный, обрабатывается, имеет хороший внешний вид и устойчив к коррозии. Из латуни производят различные предметы, используемые в быту, промышленности и строительстве. А еще из нее изготавливаются украшения, посуда, предметы интерьера и другие изделия, которые должны быть красивыми и привлекательными. Несмотря на то, что переработка латуни требует значительных затрат энергии, это все равно экономически и экологически выгодно.

Кроме того, сдача этого металла в пункты приема вторсырья приносит еще и дополнительную прибыль. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в августе.

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Интересные факты о латуне

Латунь была известна еще в древности. В Древней Греции и Древнем Египте она использовалась для изготовления украшений, посуды и других предметов. В Индии латунь использовали для изготовления монет и оружия. В Китае латунь использовалось для изготовления музыкальных инструментов, посуды и других изделий.

Латунь не намагничивается, в отличие от таких металлов, как железо, никель и кобальт. Это связано с тем, что цинк, являющийся основным легирующим элементом в латуни, не обладает магнитными свойствами. Немагнитность латуни делает ее идеальным материалом для изготовления оправ для компасов и магнитных футляров.

Латунь очень ценится в Африке. Он используется для изготовления различных предметов искусства и культовых предметов, таких как ритуальные маски, посуда для церемоний, украшения и другие. Этот металл также ассоциируется с богатством и властью.

Температура плавления латуни зависит от ее состава. Чем больше латуни цинка, тем ниже ее температура плавления. В общей сложности температура плавления латуни составляет от 880 до 950 градусов Цельсия.

Латунь имеет золотистый оттенок, который может быть дополнительно обработан, чтобы придать ему различные цвета, такие как бронзовый, медный, зеленый, синий и другие.

Как правильно сдавать латунь в пункты приема вторсырья

Если знать, как отличить медь от латуни, можно предварительно оценить стоимость этих металлов. Нельзя однозначно ответить на вопрос, что лучше: медь или латунь, поскольку каждый из этих материалов находит свое применение. Существенное отличие состоит в том, что медь является чистым металлом, тогда как латунь — это сплав, содержащий в себе добавки, такие как олово, марганец и другие.

В результате медь имеет более высокую стоимость и ее цена на пунктах приема металлолома будет выше цены латуни. Впрочем, цены на латунь могут также приятно удивить – они значительно выше, чем, например, чермету или нержавеющей стали.

Способы различения меди и латуни:

1. Визуальное распознавание: Сначала необходимо удалить грязь, ржавчину и налет с поверхности металлов. Медь имеет красный, розовый или коричневый оттенок.

Желтый оттенок, похожий на золото, свидетельствует о том, что вы смотрите на латунь. Интенсивность оттенка может свидетельствовать о большом содержании цинка в сплаве.

2. Акустический метод: Путем удара по металлу другим металлическим предметом можно определить отличить медь от латуни. Медь издает низкий и приглушенный звук, в то время как латунь звучит звонче.

3. Химический анализ: Используя соляной раствор, можно определить разницу между медью и латунью. Капли раствора на меди очистят ее от загрязнений, тогда как латунь начнет выделять оксид цинка, который имеет белый цвет.

4. Сверление: Этот метод можно использовать, если вы не планируете в дальнейшем пользоваться изделием и точно хотите сдать его на металлолом. При сверлении меди образуется длинная стружка из-за ее мягкости. Латунь даст мелкую стружку с острыми краями.

5. Вид изделия: Иногда материал можно определить по типу предмета. Например, инструменты часто изготавливают из латунного сплава из-за его жесткости, а медь используется для изделий, требующих эластичности или теплопроводности.

6. Твердость: Если изделие тонкостенное, его можно испытать на степень жесткости. Медь будет гнутся, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь начнет крошиться под механическим воздействием. Этот способ также можно использовать только если вы не планируете использовать изделие в будущем и хотите сдать его в пункты приема вторсырья.

Подготовка латуни к сдаче в пункты приема вторсырья поможет получить лучшую цену. Вот какие шаги следует сделать:

Убедитесь, что латунь не имеет посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические компоненты. При наличии таких частей изделий произведите их удаление. В случае обнаружения накипи, окисления или загрязнений на поверхности латуни, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется их устранить. Для этого используйте щетку, абразивные средства или металлические специализированные очистители. При наличии разных типов лома латуни рекомендуется провести их классификацию в соответствии с требованиями пункта приема. Например, разделить кусковой и смешанный лом, а также стружку и т.д. Это упростит процесс приемки и определения стоимости. В случае если латунь представлена в виде больших или длинных деталей, которые могут быть разрезаны на более мелкие части без потери качества, лучше это сделать. Это может повысить эффективность процесса переработки и увеличить цену при сдаче.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 123,0 до 158,0 грн

Винницкая область — от 123,5 до 153,5 грн

Волынская область — от 126,0 до 153,6 грн

Днепропетровская область — от 124,8 до 160,4 грн

Житомирская область — от 129 до 155,8 грн

Закарпатская область — от 122,8 до 158,5 грн

Запорожская область — от 133,2 до 152,7 грн

Ивано-Франковская область — от 122,5 до 156,0 грн

Кировоградская область — от 119,8 до 152,8 грн

Львовская область — от 124,9 до 154,7 грн

Николаевская область — от 128,5 до 153,7 грн

Одесская область — от 144,6 до 156,6 грн

Полтавская область — от 126,0 до 154,5 грн

Ровенская область — от 119,5 до 154,2 грн

Сумская область — от 119,5 до 154,3 грн

Тернопольская область — от 120 до 152,5 грн

Харьковская область — от 122 до 157,5 грн

Хмельницкая область — от 122,1 до 155,5 грн

Черкасская область — от 124,0 до 157,2 грн

Черновицкая область — от 121,3 до 155,1 грн

Черниговская область — от 123,5 до 156,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о нержавейке и сколько стоит сдать 1 кг чермета в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.