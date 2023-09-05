Ціни на металобрухт та бронзу станом на 5 серпня 2023

Брухт бронзи. Фото: rottamipadana.it

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронза — це сплав міді та олова, який має величезну кількість унікальних властивостей, які роблять його одним із найважливіших матеріалів в історії людства. Бронза міцніша, ніж мідь, але легша, ніж залізо, крім того її дуже легко обробити. Переробка бронзи — це відновлення металу з відпрацьованих виробів з бронзи. Цей процес дозволяє зберегти природні ресурси та знизити забруднення навколишнього середовища.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг бронзи в Україні у вересні.

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Цікаві факти про бронзу

Найдавнішим бронзовим виробам, виявленим археологами, близько 6-7 тисяч років. Вони були знайшли в Анатолії, біля сучасної Туреччини. Ці вироби були виготовлені зі сплаву міді та олова і були дуже простими за формою. Тоді бронза була дуже рідкісним і дорогим матеріалом.

Найбільш поширеною бронзою є олов'яниста бронза, що містить від 2 до 10% олова. Олово надає бронзі міцності, твердості та корозійної стійкості. Інші бронзи містять різні метали, які надають їм особливих властивостей. Наприклад, алюмінієва бронза, що містить від 5 до 10% алюмінію, є легкою та міцною, а свинцева бронза, що містить від 1 до 20% свинцю, є м'якою та податливою.

Церковні дзвони виготовляють із бронзи через кілька важливих властивостей цього металу. По-перше, бронза має відмінну провідність звуку, що надає дзвонам чистоти і потужності звучання. По-друге, бронза є міцним матеріалом, що особливо важливо, враховуючи навантаження, яке зазнають дзвони при кожному ударі. Нарешті, бронза стійка до корозії, що дозволяє дзвонам зберігати свій первісний зовнішній вигляд та звучання протягом багатьох років експлуатації.

Великий Єрусалимський храм, збудований царем Соломоном у 10 столітті до нашої ери, був неймовірним зразком архітектурного мистецтва та майстерності. Храм був прикрашений багатою бронзовою обробкою, що включала кілька елементів. Одним з найбільш вражаючих елементів були бронзові двері і ворота, які прикрашали вхід до храму. Внутрішнє подвір'я храму оточували два ряди величних бронзових колон, висотою приблизно 15 метрів. У храмі також були кілька бронзових басейнів і ванн, призначених для проведення ритуальних обмивань.

Бронза знаходить широке застосування у промисловості для виготовлення різноманітних деталей та виробів у різних сферах.У машинобудуванні бронза використовується для створення важливих компонентів машин, таких як шестирні, підшипники, арматура та трубопроводи. У електротехніці бронза використовується для виготовлення різних електричних деталей, включаючи контакти, затискачі та перемикачі. Бронза також знаходить застосування у виробництві корозійностійких виробів, таких як труби, фітинги та клапани.

Як найдорожче здати бронзу на брухт

Ціни на бронзу в пунктах прийому вторинної сировини можуть з часом змінюватися. Основні критерії, що впливають на вартість цього сплаву, це його якість та склад. Наприклад, чиста бронза з високим вмістом міді зазвичай цінніша, ніж сплав з низьким вмістом міді.

Важливо також врахувати, що чим більша вага бронзи, яку ви привозите на пункт здачі металобрухту, тим вища ймовірність отримати вигіднішу ціну. Стан бронзи може також впливати на вартість. Наприклад, бронзові предмети, що не зазнали окислення і перебувають у хорошому стані, можуть коштувати більше.

Для визначення міді та бронзи серед інших металів існує кілька методів:

1. Бронза зазвичай має темніший відтінок і характерний темно-червоний колір, іноді з невеликими відтінками коричневого.

2. Бронза, як правило, твердіша і міцніша, ніж мідь.

3. Якщо на поверхню мідних виробів нанести гарячий розчин електроліту, такого як NaCl або FeCl3, оброблена площа з часом потемніє, тоді як бронзові деталі змінять свій колір набагато менш помітно. Крім того, концентрована азотна кислота при дії на мідну деталь додасть їй блакитного відтінку, тоді як бронза не виявить такої реакції.

Перш ніж здавати бронзові вироби на переробку в пункт прийому, рекомендується очистити їх від бруду, масел та інших забруднень, а також позбавитися будь-яких вставок з гуми, пластику, дерева тощо. Це дозволить одержати найкращу ціну за вашу бронзу.

Крім того, важливо пам'ятати, що на ціну бронзи може впливати поточний стан ринку металів. Економічні та інші фактори можуть спричинити коливання в цінах. Тому, слідкуйте за новинами та нашими добірками присвяченими ринку металів, щоб вибрати оптимальний час для продажу бронзових виробів.

Ціни на бронзу в Україні

Середні ціни по областям України за 1 кг бронзи, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 90 до 160 грн.

Вінницька область — від 85 до 140 грн.

Волинська область — від 110 до 130 грн.

Дніпропетровська область — від 100 до 160 грн.

Житомирська область — від 125 до 140 грн.

Закарпатська область — від 85 до 100 грн.

Запорізька область — від 110 до 130 грн.

Івано-Франківська область — від 110 до 125 грн.

Кіровоградська область — від 95 до 120 грн.

Львівська область — від 110 до 150 грн.

Миколаївська область — від 110 до 150 грн.

Одеська область — від 125 до 160 грн.

Полтавська область — від 130 до 155 грн.

Рівненська область — від 86 до 110 грн.

Сумська область — від 110 до 130 грн.

Тернопільська область — від 100 до 150 грн.

Хмельницька область — від 110 до 150 грн.

Черкаська область — от 110 до 130 грн.

Чернівецька область — від 105 до 130 грн.

Чернігівська область — від 100 до 120 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет, "нержавійку" і латунь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.