Цены на металлолом и бронзу по состоянию на 5 августа 2023 года

Брось бронзы. Фото: rottamipadana.it

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронза — это сплав меди и олова, обладающий огромным количеством уникальных свойств, которые делают его одним из важнейших материалов в истории человечества. Бронза прочнее меди, но легче железа, кроме того ее очень легко обработать. Переработка бронзы — это восстановление металла из отработанных изделий из бронзы. Этот процесс позволяет сохранить природные ресурсы и снизить загрязнение окружающей среды.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг бронзы в Украине в сентябре.

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Интересные факты о бронзе

Древнейшим бронзовым изделиям, обнаруженным археологами, около 6-7 тысяч лет. Они были найдены в Анатолии, возле современной Турции. Эти изделия были изготовлены из меда и олова сплава и были очень простыми по форме. Тогда бронза была очень редким и дорогостоящим материалом.

Наиболее распространенной бронзой является оловянистая бронза, содержащая от 2 до 10 % олова. Олово придает бронзе крепость, твердость и коррозионную стойкость. Другие бронзы содержат разные металлы, придающие им особые свойства. Например, алюминиевая бронза, содержащая от 5 до 10% алюминия, легкая и крепкая, а свинцовая бронза, содержащая от 1 до 20% свинца, является мягкой и податливой.

Церковные колокола производят из бронзы из-за нескольких важных свойств этого металла. Во-первых, бронза имеет отличную проводимость звука, что придает колоколам чистоту и мощность звучания. Во-вторых, бронза является прочным материалом, что особенно важно, учитывая нагрузку, которую испытывает колокола при каждом ударе. Наконец, бронза устойчива к коррозии, что позволяет колоконам сохранять свой первоначальный внешний вид и звучание в течение многих лет эксплуатации.

Большой Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном в 10 веке до нашей эры, являлся невероятным образцом архитектурного искусства и мастерства. Храм был украшен богатой бронзовой отделкой, включавшей в себя несколько элементов. Одним из самых впечатляющих элементов были бронзовые двери и ворота, украшавшие вход в храм. Внутренний двор храма окружали два ряда величественных бронзовых колонн, высотой около 15 метров. В храме также было несколько бронзовых бассейнов и ванн, предназначенных для проведения ритуальных омовений.

Бронза находит широкое применение в промышленности для изготовления различных деталей и изделий в различных областях. В машиностроении бронза используется для создания важных компонентов машин, таких как шестирни, подшипники, арматура и трубопроводы. В электротехнике бронза используется для изготовления различных электрических деталей, включая контакты, зажимы и переключатели. Бронза также находит применение в производстве коррозионностойких изделий, таких как трубы, фитинги и клапаны.

Как дороже всего сдать бронзу на лом

Цены на бронзу в пунктах приема вторсырья могут со временем изменяться. Основные критерии, влияющие на стоимость этого сплава, его качество и состав. Например, чистая бронза с высоким содержанием меди обычно более ценна, чем сплав с низким содержанием меди.

Важно также учесть, что чем больше вес бронзы, которую вы привозите на пункт сдачи металлолома, тем выше вероятность получить более выгодную цену. Состояние бронзы может также оказывать влияние на стоимость. Например, бронзовые предметы, не подвергшиеся окислению и находящиеся в хорошем состоянии, могут стоить больше.

Для определения меди и бронзы среди других металлов существует несколько методов:

1. Бронза обычно имеет более темный оттенок и характерный темно-красный цвет, иногда с небольшими оттенками коричневого.

2. Бронза, как правило, более твердая и прочная, чем медь.

3. Если на поверхность медных изделий нанести горячий раствор электролита, такого как NaCl или FeCl3, обработанная площадь со временем потемнеет, тогда как бронзовые детали изменят свой цвет гораздо менее заметно. Кроме того, концентрированная азотная кислота при действии на медную деталь придаст ей голубой оттеное, тогда как бронза не произведет такой реакции.

Прежде чем сдавать бронзовые изделия на переработку в пункт приема, рекомендуется очистить их от грязи, масел и других загрязнений, а также избавиться от любых вставок из резины, пластика, дерева и т.д. Это позволит получить лучшую цену за вашу бронзу.

Кроме того, на стоимость бронзы может оказывать влияние текущее состояние рынка металлов. Экономические и другие факторы могут вызвать колебания в ценах. Поэтому, следите за новостями и нашими подборками, посвященными рынку металлов, чтобы выбрать оптимальное время для продажи бронзовых изделий.

Цены на бронзу в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг бронзы, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 90 до 160 грн.

Винницкая область - от 85 до 140 грн.

Волынская область - от 110 до 130 грн.

Днепропетровская область - от 100 до 160 грн.

Житомирская область - от 125 до 140 грн.

Закарпатская область - от 85 до 100 грн.

Запорожская область - от 110 до 130 грн.

Ивано-Франковская область - от 110 до 125 грн.

Кировоградская область - от 95 до 120 грн.

Львовская область - от 110 до 150 грн.

Николаевская область - от 110 до 150 грн.

Одесская область - от 125 до 160 грн.

Полтавская область - от 130 до 155 грн.

Ровенская область - от 86 до 110 грн.

Сумская область - от 110 до 130 грн.

Тернопольская область - от 100 до 150 грн.

Хмельницкая область - от 110 до 150 грн.

Черкасская область - от 110 до 130 грн.

Черновицкая область - от 105 до 130 грн.

Черниговская область - от 100 до 120 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет , " нержавейку " и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.