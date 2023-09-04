Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 2 серпня 2023

Брухт нержавіючої сталі. Фото: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це сплав заліза з хромом, що не піддається корозії. Хром утворює на поверхні сталі захисну оксидну плівку, яка перешкоджає ржавінню цього металу. Нержавіюча сталь має високу міцність, вона нетоксична і гігієнічна. Цей сплав широко використовується в різних галузях промисловості, будівництві, медицині та побуті. Нержавіюча сталь при переробці повністю зберігає свої властивості та може бути використана для виробництва нових виробів. Отже здавання "нержавійки" у пункти прийому металобрухту може стати прибутковим заняттям.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні у вересні.

Читайте також:

Цікаві факти про нержавіючу сталь

Нержавіюча сталь — це дуже міцний та жаростійкий матеріал. Температура плавлення нержавіючої сталі залежить від її складу. Для аустенітної нержавіючої сталі, яка є найпоширенішим різновидом, температура плавлення становить близько 1400-1450°C. Це означає, що нержавіюча сталь може витримувати дуже високі температури, не втрачаючи своїх властивостей. Для порівняння температура ядра Землі становить близько 5500°C.

У 2022 році у світі було вироблено 156,5 мільйонів тонн нержавіючої сталі. Це на 1,2% більше, ніж 2021 року. Основними виробниками нержавіючої сталі у світі є Китай, Японія, Південна Корея та Індія.

Харчова нержавіюча сталь є найдорожчою. Це пов'язано з тим, що вона повинна відповідати суворим вимогам до безпеки та гігієни: бути стійкою до корозії, нетоксичною і не виділяти шкідливих речовин в їжу.

За оцінками експертів, у 2022 році у світі було перероблено близько 2,8 мільйона тонн нержавіючої сталі, що становить близько 1,5% від усього обсягу виготовленого металу. Це значно менше, ніж частка переробки сталі в цілому, що пов'язано в першу чергу з тим, що нержавіюча сталь є сплавом, який включає різні елементи, такі як хром, нікель, молібден та інші. Точний склад сплаву може змінюватись, і це впливає на його властивості та способи обробки.

Кораблі з нержавіючої сталі не роблять з кількох причин. По-перше, нержавіюча сталь дорожча за звичайну сталь, тому будівництво судна з нержавійки буде дорожчим. По-друге, нержавіюча сталь більш тверда і крихка, ніж звичайна сталь, що ускладнює її обробку та будівництво складних конструкцій, таких як корпуси суден. І, по-третє, нержавіюча сталь може втратити міцність при повторному зварюванні, що може стати проблемою для суден, які часто потребують ремонту.

Як найдорожче здати нержавіючу сталь на брухт

Вартість нержавіючої сталі залежить від багатьох факторів та якості, яку можна легко визначити ще до продажу металобрухту. Високолегована сталь дорожча за слаболеговану сталь. Це пов'язано з тим, що високолегована сталь містить більшу кількість елементів, що легують, таких як хром, нікель, молібден і ванадій. Ці елементи підвищують міцність, корозійну стійкість та інші властивості сталі, що зумовлює підвищення її вартості. Власник брухту може оцінити його, звертаючи увагу на такі ознаки:

Якщо на метал капнути водою 100% нержавіюча сталь не змінить колір, не пожовкне і не неї не залишиться жовтої плями; На високолегованому сталевому брухті не повинно залишатися слідів від розчину солі; Слаболегована сталь практично не намагнічується, тоді як високолегована не магнітиться зовсім; Якщо іскра, що виникає при обробці сталі, коротка та пряма, це вказує на високу якість сталі.

Найпопулярніша марка сталі – А2. Вона часто використовується у виготовленні різних кухонних предметів.

Металобрухт з нержавіючої сталі, що містить нікель, зазвичай поділяється на дві групи. Перша група містить щонайменше від 2% до 5% нікелю і найчастіше включає сантехнічні відходи. Друга група включає жаростійкі метали, такі як пластина, обрізка і будвідходи, в яких вміст нікелю становить близько 12%.

Особливо цінується нержавіюча сталь високолегованої структури із високим вмістом металів, близьким до 92%. Це матеріали, такі як будівельні елементи, сантехнічні кільця, роз'єми, дріт, скрап та інші, мають високу стійкість до корозії та широко використовуються у різних галузях.

Для того щоб отримати максимально вигідну ціну за брухт нержавіючої сталі, рекомендується його підготовити. Важливо класифікувати брухт за типом і маркою нержавіючої сталі.

Крім того, слід очистити брухт від бруду, пластику та інших речовин. Стан брухту безпосередньо впливає на його вартість, тому попередня підготовка виробів з "нержавійки" перед здачею може значно підвищити її ціну.

Якщо ви маєте можливість, заздалегідь зважте ваш брухт перед відвідуванням пункту прийому. Це допоможе вам більш точно розуміти, яка ціна може бути вам запропонована, та уникнути можливих непорозумінь.

Ціни на брухт нержавіючої сталі в Україні

Середні ціни по областям України за 1 кг "нержавійки", згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 37 до 50 грн

Вінницька область — від 37 до 43 грн

Дніпропетровська область — від 40 до 45 грн

Житомирська область — від 36 до 42 грн

Закарпатська область — від 40 до 43 грн

Запорізька область — від 40 до 60 грн

Івано-Франківська область — від 45 до 50 грн

Кіровоградська область — від 37 до 41 грн

Львівська область — від 35 до 37 грн

Миколаївська область — від 35 до 45 грн

Одеська область — від 30 до 40 грн

Полтавська область — від 45 до 55 грн

Сумська область — від 45 до 47 грн

Тернопільська область — від 35 до 37 грн

Харківська область — від 35 до 55 грн

Хмельницька область — від 28 до 36 грн

Черкаська область — від 35 до 47 грн

Чернівецька область — від 29 до 34 грн

Чернігівська область — від 25 до 35 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет, та латунь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.