Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 2 августа 2023

Лом нержавеющей стали. Фото: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь — это сплав железа с хромом, который не поддается коррозии. Хром образует на поверхности стали защитную оксидную пленку, препятствующую ржаванию этого металла. Нержавеющая сталь обладает высокой прочностью, она нетоксична и гигиеническая. Этот сплав широко используется в разных отраслях промышленности, строительстве, медицине и быту. Нержавеющая сталь при переработке полностью сохраняет свои свойства и может использоваться для производства новых изделий. Так что сдача "нержавейки" в пункты приема металлолома может быть прибыльным занятием.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в сентябре.

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Интересные факты о нержавеющей стали

Нержавеющая сталь – это очень прочный и жаропрочный материал. Температура плавки нержавеющей стали зависит от ее состава. Для аустенитной нержавеющей стали, являющейся самой распространенной разновидностью, температура плавления составляет около 1400-1450°C. Это означает, что нержавеющая сталь может выдерживать очень высокие температуры, не утрачивая своих свойств. Для сравнения температура ядра на Земле составляет около 5500°C.

В 2022 году в мире было произведено 156,5 миллиона тонн нержавеющей стали. Это на 1,2% больше, чем в 2021 году. Основными производителями нержавеющей стали в мире Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Пищевая нержавеющая сталь является самой дорогой. Это связано с тем, что она должна отвечать строгим требованиям к безопасности и гигиене: быть стойкой к коррозии, нетоксичной и не выделять вредные вещества в пищу.

По оценкам экспертов, в 2022 году в мире было переработано около 2,8 млн тонн нержавеющей стали, что составляет около 1,5% от всего объема изготовленного металла. Это значительно меньше, чем доля переработки стали в целом, что связано в первую очередь с тем, что нержавеющая сталь является сплавом, который включает в себя различные элементы, такие как хром, никель, молибден и другие. Точный состав сплава может изменяться, что влияет на его свойства и способы обработки.

Корабли из нержавеющей стали не производят по нескольким причинам. Во-первых, нержавеющая сталь дороже обычной стали, поэтому строительство судна из нержавейки будет дороже. Во-вторых, нержавеющая сталь более жесткая и хрупкая, чем обычная сталь, что усложняет ее обработку и строительство сложных конструкций, таких как корпуса судов. И, в-третьих, нержавеющая сталь может потерять прочность при повторной сварке, что может стать проблемой для судов, часто нуждающихся в ремонте.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь на лом

Стоимость нержавеющей стали зависит от многих факторов и качества, которые можно легко определить еще до продажи металлолома. Высоколегированная сталь дороже слаболегированной стали. Это связано с тем, что высоколегированная сталь содержит большее количество легирующих элементов, таких как хром, никель, молибден и ванадий. Эти элементы повышают прочность, коррозионную стойкость и другие свойства стали, что приводит к повышению ее стоимости. Владелец металлолома может оценить его, обращая внимание на следующие признаки:

Если на металл капнуть водой 100% нержавеющая сталь не изменит цвета, не пожелтеет и не ее не останется желтого пятна; На высоколегированном стальном ломе не должно оставаться следов от раствора соли; Слаболегированная сталь практически не намагничивается, тогда как высоколегированная не магнитится совсем; Если искра, возникающая при обработке стали, короткая и прямая, это указывает на высокое качество стали.

Самая популярная марка стали – А2. Она часто используется в изготовлении разных кухонных предметов.

Металлолом из нержавеющей стали, содержащий никель, обычно делится на две группы. Первая группа содержит по меньшей мере от 2 до 5% никеля и чаще всего включает сантехнические отходы. Вторая группа включает жаростойкие металлы, такие как пластина, обрезка и стройотходы, в которых содержание никеля составляет около 12%.

Особо ценится нержавеющая сталь высоколегированной структуры с высоким содержанием металлов, близким к 92%. Это материалы, такие как строительные элементы, сантехнические кольца, разъемы, проволока, скрап и другие, имеют высокую коррозионную стойкость и широко используются в различных отраслях.

Для того чтобы получить максимально выгодную цену за лом нержавеющей стали, рекомендуется его подготовить. Важно классифицировать лом по типу и марке нержавеющей стали.

Кроме того, следует очистить лом от грязи, пластика и других веществ. Состояние лома непосредственно влияет на его стоимость, поэтому предварительная подготовка изделий из "нержавейки" перед сдачей может значительно повысить ее цену.

Если вы имеете возможность, заранее взвесьте ваш лом перед посещением пункта приема. Это поможет вам более точно понимать, какая цена может быть вам предложена и избежать возможных недоразумений.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 37 до 50 грн

Винницкая область — от 37 до 43 грн

Днепропетровская область — от 40 до 45 грн

Житомирская область — от 36 до 42 грн

Закарпатская область — от 40 до 43 грн

Запорожская область — от 40 до 60 грн

Ивано-Франковская область — от 45 до 50 грн

Кировоградская область — от 37 до 41 грн

Львовская область — от 35 до 37 грн

Николаевская область — от 35 до 45 грн

Одесская область — от 30 до 40 грн

Полтавская область — от 45 до 55 грн

Сумская область — от 45 до 47 грн

Тернопольская область — от 35 до 37 грн

Харьковская область — от 35 до 55 грн

Хмельницкая область — от 28 до 36 грн

Черкасская область — от 35 до 47 грн

Черновицкая область — от 29 до 34 грн

Черниговская область — от 25 до 35 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.