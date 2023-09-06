Цена на серебро в Украине в сентябре 2023

Серебряные украшения на девушке. Фото: ornatejewels.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро – это драгоценный металл, используемый людьми на протяжении тысячелетий. Оно обладает множеством полезных свойств среди которых легкость в обработке, отличные электропроводящие, отражательные и антибактериальные свойства, а также красота и благородство драгоценного металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в сентябре.

Читайте также:

Интересные факты о серебре

Серебро используется в пищевой промышленности как пищевая добавка (краситель) Е174. Краситель Е174 применяется редко и в небольших количествах из-за его высокой стоимости и специфического назначения. Его можно использовать для декорирования эксклюзивных кондитерских изделий, например, свадебных тортов. Серебро не обладает вкусом или запахом и не влияет на вкус или питательные свойства продуктов.

Аргентина получила свое название именно из-за серебра. В древности торговцы перевозили по реке Ла-Плата серебро из Перу. Земля, которая располагалась вниз по течению реки, получила название "Серебряная земля", то есть Аргентина.

Серебро – достаточно тяжелый металл с плотностью 10,5 г/см3. Это лишь немногим меньше плотности свинца, которая составляет 11,3 г/см3. Из-за своей плотности серебро часто используется как материал для изготовления таких тяжелых предметов, как монеты, ювелирные изделия и церковная утварь.

Серебро обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить нагноение и ускорить процесс заживления ран. Это было известно древним египтянам, которые использовали серебро для лечения ран и других заболеваний. В древности серебряные пластины прикладывали к ранам, чтобы предотвратить попадание бактерий в рану и ускорить процесс регенерации тканей.

Для серебра, как и других благородных металлов существует общая и специфическая единица измерения — тройская унция. Тройская унция равна 31,1034768 г. Она была впервые использована в средневековой Европе для торговли драгоценными металлами. Свое название тройская унция получила от города Троя, который был известен своими богатыми серебряными рудниками. Сегодня тройская унция — международная единица измерения драгоценных металлов. Она используется на биржах, торговле и ювелирном деле.

Как правильно сдавать серебро в ломбард

В Украине местами, куда люди могут принести серебряные предметы на продажу или в качестве залога, являются ломбарды. В ломбарды можно приносить серебряные украшения, посуду и другие серебряные предметы.

Важно учитывать, что ломбарды обычно заинтересованы в предметах с художественной ценностью, таких как старинные изделия или изделия известных брендов, а также в редких работах мастеров. Обычные серебряные изделия оцениваются только по весу самого металла. Кроме того, следует отметить, что посеребренные вещи, скорее всего, будут рассматриваться только как металлолом.

Как подготовить серебро к сдаче в ломбард:

Тщательно очистите изделия от пыли и грязи, используя мягкую щетку или тряпку, чтобы деликатно устранить загрязнение и не повредить изделие. Если на серебре есть пятна или окисление, вы можете использовать специальные средства для очистки драгоценных металлов.

Внимательно осмотрите каждое изделие, которое вы собираетесь сдавать в ломбард и сфотографируйте с разных сторон. Это будет полезно при общении с сотрудниками ломбарда и поможет избежать недоразумений.

Разделите изделия по типу и весу. Взвешивание изделий может также пригодиться, чтобы иметь представление об их массе и, таким образом, приблизительно определить их стоимость.

Прежде чем отправиться сдавать свои серебряные вещи в ломбард, неплохо бы изучить текущие цены на серебро и драгоценные металлы. Это поможет вам иметь представление о разумной цене на ваш лом. Узнать актуальные цены на сдачу металлов вы можете в наших материалах, посвященных актуальным ценам на металлы в Украине. Если у вас будет информация о текущей стоимости серебра и состоянии ваших изделий, это сделает вас более подготовленными к переговорам.

Если у вас есть оригинальные упаковки, сертификаты или другие документы подтверждающие подлинность или стоимость изделий, не забудьте взять их с собой.

Старайтесь посетить несколько разных ломбардов, чтобы сравнить их условия и предложения. Не обязательно выбирать первый попавшийся. Если предложение ломбарда кажется вам невыгодным, вы всегда можете попытаться сдать ваши изделия в другом месте.

Цены на серебро в Украине.

Закупочные цены на серебро от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 28,01 грн/ч.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 26,61 грн/ч.

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины:

375 проба: 9,98

500 проба: 13,31

750 проба: 19,96

800 проба: 21,29

830 проба: 22,09

875 проба: 23,28

900 проба: 23,95

916 проба: 24,37

925 проба: 24,61

960 проба: 25,55

999 проба: 26,58

999,9 проба: 26,61

Цена на серебро в ломбардах Украины начинается в среднем с 16,49 грн за грамм и может доходить в среднем до 25,52 грн за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота и бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет, " нержавейку " и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.